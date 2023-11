"Quemadera de tiempo": Gamero y su 'denuncia' al árbitro tras empatar con Nacional

Este miércoles Millonarios recibió en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a Atlético Nacional para disputar los primeros 90 minutos de la final de la Copa Betpay, misma que quedó con un resultado parcial de 1-1, por lo que todo se definirá en Medellín.

Tras el partido, y como es costumbre, Alberto Gamero habló en rueda de prensa y dejó claro que muchas cosas que se dieron durante el partido no le gustaron, entre ellas la "quemadera de tiempo" del equipo rival.

"Lo feo del partido fue la quemadera de tiempo. Se lo dije al árbitro: ‘Nosotros también quemamos tiempo y hay formas de hacerlo’. Y hoy entraba la camilla, no salía el jugador, se tiraban y calambres, pero esto es fútbol. Le decía que en una final no debía pasar esto. No quiere decir nada del resultado", inició diciendo Gamero.

Por otro lado, también confesó que "a jugadores de ellos les decía que nosotros vamos a hacer lo mismo allá. Ellos buscaron un resultado acá, se lo llevan y nosotros quedamos con esa sensación de que regalamos un gol, regalamos un penalti, el gol que nos anulan es por milímetros".

Asimismo, hizo un balance de cómo fue el encuentro a nivel deportivo: "Nosotros cometimos errores ofensivos y defensivos. Y, sin embargo, pese a que se cometieron esos errores, el equipo nunca dejó de buscar el arco contrario ni de ir al menos por la paridad. Sometió a Nacional en el ST a no atacarnos. Eso me deja este partido".

Con el panorama claro, el entrenador de Millonarios apuntó a que "la llave está abierta", por lo que irán a Medellín a buscar el título, mismo que será entregado el próximo jueves 23 de noviembre a las 8:00 pm (hora colombiana).