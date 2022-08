“Tengo mucha alegría, pero al tiempo estoy ansioso": Monroy aguarda su debut con el DIM

La Copa Betplay cierra su fase de cuartos de final con los partidos de vuelta de la serie. En Medellín se medirán Tolima y e 'poderoso' con la intención de avanzar a los cuatro mejores del torneo.

Para el compromiso que se juega en el Atanasio, los locales podrían tener el debut de Jordy Monroy. El defensor de 26 años es una de las recientes incorporaciones de los antioqueños y podría sumar sus primeros minutos.

En la previa del duelo, el zaguero señaló sus sensaciones antes del encuentro contra los pijaos. Así se expresó el jugador antes de llegar a debutar con el cuadro de la capital de la montaña.

“Después de un mes de trabajo con el equipo, me he sentido muy bien, me he integrado al grupo de la mejor manera, es muy unido, muy alegre. Con muchas ansias de tener los primeros minutos con el Medellín”, inició e jugador.

“Tengo mucha alegría, pero al tiempo estoy ansioso porque es un partido de Copa Colombia, sabemos que tenemos una ventaja, pero hay que salir y ganar en casa, con nuestra gente”, dijo sobre la posibilidad de debutar.

Finalmente, Monroy analizó al rival de esta tarde: “Tolima en el primer partido nos complicó cuando sacaron muchos centros, sabemos a lo que juegan, cuentan con grandes jugadores, especialmente en ataque y debemos tomar precauciones en defensa para debilitarlos y sacar diferencia”.

El jugador fue incluido dentro de la plantilla titular de los rojos, situación que espera aprovechar para empezar a pelear por el puesto fijo en el once inicial.