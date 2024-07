Al detalle: la estrategia de Colombia vs Panamá en la Copa América

La Selección Colombia está lista para enfrentar este sábado 6 de julio a Panamá en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en los cuartos de final de la Conmebol Copa América.

El equipo nacional afrontará el compromiso con cierto favoritismo, ya que superó de manera invicta la fase de grupos al registrar nueve unidades en la zona D.

Previo al partido, el director técnico Néstor Lorenzo aclaró el plan que llevará a cabo para no dejarse sorprender por Panamá y lograr la clasificación a las semifinales.

“Hay que estar preparados, el fútbol no tiene lógica. No siempre gana el que merece ni el que juega mejor. Hemos practicado, hay que esperar qué pasa. Vamos partido a partido, no nos creemos nada, contra cada rival hemos jugado con la misma seriedad y estilo", afirmó.

Lorenzo también aseguró que Colombia debe controlar el partido y ser contundente en los momentos exigentes.

"Tenemos que esperar el partido, tratando de controlarlo nosotros, pero sabiendo que habrá algunos momentos en que van a querer exigirnos. No sé qué está planeando el técnico (de Panamá), si atacar o esperar, pero tendremos que adaptarnos", añadió.

Por otro lado, el estratega de Colombia destacó las virtudes de Panamá.

“Panamá es capaz de lastimar en juego largo, en transiciones rápidas, en posicionamiento de sus jugadores, pero hay que salir a controlar el partido, pero sabemos que habrá momentos donde nos exigirán”, explicó.

Finalmente, Néstor Lorenzo anticipó que James Rodríguez volverá a ser titular y el capitán de Colombia.

“James va a jugar, la Selección lo necesita. Colombia tiene que salir con lo mejor y hay que afrontar este partido con toda la exigencia. Está bien”, puntualizó.