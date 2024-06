Scaloni reveló polémica decisión que ayudaría a Perú en la Copa América

Argentina consiguió un triunfo clave en la segunda fecha de la Copa América 2024 ante Chile y se clasificó para los octavos de final del torneo. Tras la victoria, el entrenador de la albiceleste confirmó que tomó una decisión clave para medirse ante Perú.

El equipo campeón del mundo ya sabe que tiene su lugar fijo entre los mejores 8 cuadros del torneo y haría una importante renovación para el partido de la última jornada. Los del sur del continente podrían acabar dándole una mano al cuadro de Jorge Fossati.

Durante la rueda de prensa posterior a la clasificación a la siguiente fase, Lionel Scaloni reveló decisiones claves para el partido por la última fecha del Grupo A. El DT confirmó una alternativa que no cayó muy bien en Chile y Canadá.

Scaloni tomó la decisión de jugar con suplentes en la última jornada: “Hoy las cosas que planteamos las hicimos bien. No voy a evaluar si es peor o no que el partido con Canadá, eso demuestra la dificultad de la Copa América. Y satisfecho porque vamos a disfrutar de unos días y hacer jugar a los que no tuvieron rodaje y también se lo merecen”-

Para el técnico, su equipo superó un rival muy duro: “Fue un triunfo merecido. El partido no era fácil y se ganó en el momento menos esperado, pero el equipo siguió atacando. Es merecido porque hicimos todo el gasto. Chile ha sido un rival muy duro”.

Con la decisión del DT, Perú jugaría ante el cuadro argentino sin la presencia de Messi, De Paul, y compañía. Situación que le daría un poco más de opciones para disputar los tres puntos del compromiso y soñar con la clasificación a cuartos de final.

Se espera que en la última fecha ambos partidos definan el otro clasificado del Grupo A. El equipo argentino jugará contra los incas y Canadá se medirá ante Chile, el próximo sábado desde las 07:00 p.m. hora colombiana.