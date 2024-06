Selección Colombia: primera baja confirmada para el partido contra Costa Rica

La Selección Colombia se alista para lo que será el partido por la fecha dos de la Copa América 2024 ante Costa Rica. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo sabe que tiene la obligación de ganar para clasificarse a cuartos de final. Sin embargo, en la previa del duelo ante los ticos se reveló que ya habría un cambio en la titular.

Todo apunta que uno de los jugadores que fue inicialistas en el duelo ante Paraguay no sería parte del once de arranque ante el cuadro de Gustavo Alfaro. El conjunto tricolor terminó el duelo ante la escuadra guaraní con varios jugadores afectados físicamente y uno de ellos no estaría en el segundo duelo.

Según las informaciones desde la interna de la selección, el futbolista que sería cambio en la nómina principal no tiene una lesión de gravedad, pero se quedaría en el banco de suplentes con el fin de darle tiempo de recuperación. La idea del entrenador es no forzar la situación para no perder ningún jugador de cara a lo que resta del torneo.

Desde la tricolor se ha revelado que el futbolista que no tomaría la partida para la segunda fecha sería Jhon Lucumí. El zaguero del Bologna tuvo que irse remplazado en la primera parte y tras verificar que su lesión no es de mayor gravedad, se buscaría darle tiempo de recuperación para tenerlo en el duelo clave ante Brasil.

El zaguero que juega en el fútbol italiano ha encendido las alarmas en su club y por ello, el equipo dueño de sus derechos ha perdido a la selección tratar de manejar la lesión con cautela. Por ello, también se buscaría esperar al futbolista hasta la última jornada.

Colombia arrancaría con Yerry Mina como titular en el partido por la última fecha del Grupo A. El zaguero caucano sería el reemplazante natural en la última línea del combinado nacional, a la espera de la decisión del entrenador para ver si su acompañante sería Davinson Sánchez o incluiría a Carlos Cuesta.

Por ahora, Colombia trabaja pensando en lo que será su partido por la segunda jornada de la Copa América. El elenco cafetero ya ha recuperado futbolistas como James Rodríguez y Richard Ríos, que tuvieron un esfuerzo importante en el partido inicial.