Jugador de Colombia al que le llueven críticas: hinchas no lo quieren contra Costa Rica

La Selección de Colombia debutó este lunes con una trabajada victoria de 2-1 sobre Paraguay en la Copa América 2024 en el NRG Stadium de Houston. Con este triunfo, Colombia se posicionó como líder en solitario del Grupo D, luego del heroico empate 0-0 que Costa Rica le arrebató a Brasil en el Sofi Stadium de Inglewood, Los Angeles.

Le puede interesar: Selección Colombia: Primer reporte médico sobre Jhon Lucumí

Conducidos por James Rodríguez, quien brilló con dos asistencias, los goles colombianos llegaron a través de cabezazos de Daniel Muñoz (31) y Jefferson Lerma (42). El ambiente en el estadio era electrizante, con una marea amarilla de hinchas colombianos que abarrotó las tribunas, creando una atmósfera inigualable.

El gol de Paraguay, marcado por su joven estrella Julio Enciso a los 69 minutos, añadió tensión al tramo final del partido, pero el esfuerzo paraguayo no fue suficiente para arrebatarle el empate a Colombia. Esta victoria extendió la racha invicta de Colombia a 24 partidos, un logro impresionante para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

¿Cambios para el próximo partido?

Sin embargo, a pesar del triunfo, no todo fue celebración para la afición colombiana. En las redes sociales y foros de discusión, muchos hinchas expresaron preocupaciones sobre ciertos aspectos del equipo, especialmente en la defensa. La lesión de Jhon Lucumí forzó la entrada de Yerry Mina, pero fue Johan Mojica quien se llevó la mayor parte de las críticas.

En el gol de Enciso, Mojica no estaba bien posicionado. Al momento del centro cruzado, dos jugadores paraguayos quedaron completamente solos, y el lateral izquierdo no aparecía en el cuadro. Además, a lo largo del partido, Mojica no mostró su habitual capacidad de salida y desborde por la banda izquierda, lo que redujo las opciones ofensivas del equipo.

Estas carencias han llevado a muchos hinchas y algunos expertos a pedir que Déiber Machado sea el titular en la banda izquierda para el próximo partido contra Costa Rica. La opinión general es que Machado podría ofrecer una mayor solidez defensiva y dinamismo en ataque, elementos que serán cruciales contra un equipo costarricense que demostró su potencial al empatar con Brasil.

En declaraciones post partido, Mojica reconoció la dificultad del encuentro: "Sabemos que Paraguay es un rival bastante complejo. Al ir ganando 2-0 en la primera parte, era normal que ellos en la segunda salgan con toda la intensidad de querer empatar el encuentro. Sabíamos que iba a ser así de complicado". A pesar de las críticas, Mojica defendió el carácter del equipo: "Pudimos tener esa jerarquía que se necesita en esta clase de partidos y ganar el primer juego, que es bastante importante".

Le puede interesar: Selección Colombia: parte médico de Lerma tras partido vs Paraguay

La próxima prueba para Colombia será el viernes en Glendale, Arizona, cuando se enfrenten a Costa Rica a las 5 de la tarde. Una victoria aseguraría el pase a los cuartos de final, mientras que tres horas más tarde, Brasil y Paraguay se medirán en Las Vegas en un partido crucial para sus aspiraciones en el torneo.