Argentina silenció a Zlatan Ibrahimovic: el golpe que el sueco no esperaba

Colombia y Argentina se midieron en la final de la Copa América 2024, en un juego en el que los colombianos llegaban a luchar por el título después de 23 años de escasez. Por su parte, los argentinos querían dar un golpe de autoridad en busca de extender aún más su palmarés y ponerse en el lugar de España con un récord que solo los ibéricos tenían.

Para nadie es un secreto que Argentina ya está acostumbrada a estas instancias. Pues, en la era de Lionel Scaloni, la ‘Albiceleste’ ha disputado cuatro títulos, y con paso perfecto, ha conquistado los cuatro trofeos. Como lo dijo Néstor Lorenzo, los argentinos están marcando una era con dos Copas América, un Mundial y la Finalissima, conseguida ante Italia.

23 títulos tienen Argentina a lo largo de su historia, y van por más a la espera de dominar todas las competencias posibles. Por esta razón, los argentinos siempre son fieles candidatos para ganarse cualquier trofeo, pero en 2023, Lionel Scaloni contó con detractores. Uno de ellos fue nada más y nada menos que el exjugador sueco, Zlatan Ibrahimovic.

ARGENTINA HIZO QUE ZLATAN IBRAHIMOVIC SE COMIERA SUS PALABRAS

Cuando Argentina consiguió el título de la Copa del Mundo a finales de 2022, fue Zlatan Ibrahimovic quien le bajó el dedo a la ‘Albiceleste’ sentenciando que estaba preocupado por un tema de los argentinos. A principios de 2023, el exjugador del Inter, Barcelona, Milan, entre otros, afirmó que, “lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en fila en una final y no ganarla es muy triste. Ya ganó un Mundial y va a ganar otro. No estoy preocupado por Mbappé, estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina porque ellos no van a ganar nada más”.

Tras los 120 minutos disputados ante la Selección Colombia por la final de la Copa América 2024, Argentina dio el golpe y la estocada final para con Zlatan Ibrahimovic. La ‘Albiceleste’ dejó sin palabras al delantero sueco que tuvo que tragarse todo lo dicho. La generación de Lionel Messi, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, entre otros, volaron alto con un nuevo título para su palmarés, justo un año después de las polémicas palabras de Zlatan.

Aunque estos tres jugadores ya se estén despidiendo, o estén cerca de ponerle fin a sus respectivas trayectorias con Argentina, queda aún más claro que el hambre de títulos perdurará, y se espera que revaliden su buen momento en 2025, cuando tengan encima su primera final tras la Copa América.