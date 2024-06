Bielsa hizo un giro inesperado con Luis Suárez para Copa América: oficial

Quedan tan solo ocho días para que arranque la Copa América 2024 y Uruguay es una de las selecciones que tendrá protagonismo a lo largo del mes en el que se desarrollará el torneo en Estados Unidos. Tras el retiro sorpresivo antes del certamen del goleador, Edinson Cavani, el combinado charrúa se quedaba sin, tal vez, el jugador más importante en la zona ofensiva.

Además, Marcelo Bielsa se encargó de sembrar las dudas y la incertidumbre con la posibilidad o no de poder contar con Luis Alberto el ‘Pistolero’ Suárez, dado que no encabezó la lista preliminar, aumentando la especulación con el futuro del ex Barcelona. Sumado al retiro de Edinson Cavani, también se llegó a pensar que Suárez le pondría punto final a su labor con el seleccionado charrúa.

Sin embargo, en últimas horas, esas dudas con el futuro de Luis Suárez se resolvieron con frutos y con ilusión para Uruguay de poder contar con el delantero en la Copa América. De hecho, el jugador que actúa en el Inter Miami con Lionel Andrés Messi sorprendió con la visita a la concentración del combinado nacional. Pero, no era una simple visita, pues horas antes, Marcelo Bielsa tomó la decisión de convocarlo en la lista de 26.

Uruguay cerró los partidos de preparación con una holgada victoria contra México con un resultado de 4-0 para encarar la Copa América. En dicho encuentro no estuvo Luis Suárez, que no había sido citado para este partido en la lista preliminar. Sin embargo, el domingo. Suárez sorprendió en la concentración llegando en colectivo a la sede en Estados Unidos.

Ahí, lo recibieron sus compañeros de selección como si fuera un héroe. Y no es para menos para el referente del combinado de Uruguay. El atacante llegó por su propia cuenta a la concentración y su recibimiento se hizo viral en las redes sociales del elenco celeste.

¿CONTRA QUIÉN JUEGA URUGUAY EN LA COPA AMÉRICA?

Uruguay comparte el Grupo C de la Copa América con el anfitrión, Estados Unidos, Bolivia y Panamá. Su debut será justamente ante los panameños, mientras que cerrará su participación en la fase de grupos ante los estadounidenses, que fueron recientemente goleados por Colombia. Luis Suárez espera ser la pieza clave en la ofensiva de los charrúas.