Brasil enfrenta primer reto antes de la Copa América

Brasil inicia este sábado su preparación para la Copa América de Estados Unidos con un amistoso contra México, en Texas, donde se espera que pruebe un once alternativo sin Vinícius, flamante campeón de la 'Champions', pero con Endrick en punta.



México viene más rodado, aunque con peores sensaciones después de una victoria por la mínima ante Bolivia (1-0) y una sonrojante derrota frente a la Uruguay de Marcelo Bielsa (0-4).



La Canarinha, en pleno proceso de reconstrucción y sin Neymar, convaleciente aún de una rotura de ligamentos de la rodilla, será su último rival antes de debutar en el torneo continental ante Jamaica.



Para el combinado 'verde-amarelo' será apenas el primero de los dos test previstos -el segundo será el día 12 contra Estados Unidos en Orlando- y el tercer partido con Dorival Júnior como seleccionador.



Su debut, con una victoria contra Inglaterra en Wembley (0-1) y un empate con España en Madrid (3-3) dejó muy buen sabor de boca. El vestuario habla de "nuevo ciclo" después de un 2023 para olvidar, tras un baile de entrenadores y el no definitivo del italiano Carlo Ancelotti.

Dorival tiene pensado salir con un once plagado de teóricos suplentes en el Kyle Field Stadium, donde está previsto que comparezcan alrededor de 100.000 aficionados.



De esta forma, Vinícius y Rodrygo, que acaban de vencer su segunda Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid, así como Lucas Paquetá, se sentarán previsiblemente en el banquillo.



Será la ocasión de ver a los Yan Couto, Gabriel Martinelli y Endrick, el joven de 17 años que en julio próximo se incorporará al Real Madrid después de una ascensión meteórica en el Palmeiras.



El delantero ha empezado con buen pie en la absoluta, a pesar de ser un adolescente. Marcó en Wembley y en el Bernabéu, aunque viene algo desgastado físicamente de sus últimos partidos con el club paulista.



La selección mexicana, por su parte, intentará acallar las críticas tras caer de forma humillante ante Uruguay en Denver.



Jaime Lozano optó por un once con los menos habituales y lo pagó caro ante una selección que viene de tapada a esta Copa América. Los charrúas les descosieron al contragolpe.



No obstante, el seleccionador ya anticipó en rueda de prensa que ante Brasil se verán "caras más conocidas" en el once.



Con todo, el plantel norteamericano deberá subir su nivel, si quiere tener opciones de pasar a cuartos de la Copa América en un grupo con Jamaica, Ecuador y Venezuela, que vienen, estas dos últimas selecciones, de cuajar buenas actuaciones en las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026.



Y todo ello con una lista arriesgada después de dejar fuera de la lista a históricos como Guillermo 'Memo' Ochoa, 'Chucky' Lozano y Raúl Jiménez.



La última vez que Brasil y México se vieron las caras fue en octavos de final del Mundial de Rusia 2018, con victoria para las suramericanos por 2-0, con tantos de Neymar y Roberto Firmino, que no estarán en esta Copa América, que se celebrará en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio.

Alineaciones probables:

México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Orozco; Edson Álvarez, Luis Chávez, Erick Sánchez; Uriel Antuna, Santiago Giménez, Julián Quiñones.



Seleccionador: Jaime Lozano.



Brasil: Bento; Guilherme Arana, Éder Militão, Bremer, Yan Couto; Douglas Luiz, Andreas Pereira, Pepê; Raphinha, Gabriel Martinelli, Endrick.



Seleccionador: Dorival Júnior.



Estadio: Kyle Field Stadium, en la ciudad de College Station (Texas, EE.UU.).



Hora: 20.00 hora local (01.00 GMT del domingo).