Cambio de última hora que hizo Brasil para enfrentar a Colombia: el DT lo confirmó

El seleccionador brasileño, Dorival Júnior, adelantó este lunes que podrá al "mejor once posible" para medirse a Colombia, en la última jornada del Grupo D de la Copa América, insinuando que alineará a jugadores apercibidos de sanción.



"Vamos a hacer la mejor alineación posible, no podemos reservar a nadie en este momento", dijo Dorival en la rueda de prensa previa al partido, que se disputará en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California.



Existía la posibilidad de que, dentro del sistema de rotaciones puesto en marcha por el entrenador, dejara este martes en el banquillo a alguno de los cuatro jugadores que, si ven una tarjeta amarilla, se perderían el partido de cuartos de final.



Estos son: Éder Militão, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá y Wendell.

Sin embargo, Dorival aseguró que ese no será un factor diferencial para realizar alguna modificación en el once titular que se enfrentará al combinado cafetero, que acumula 25 partidos invicto.



"Entraremos con la mejor formación posible para el partido, independientemente de la situación de cada uno, porque queremos el mejor resultado posible", insistió.



El domingo, el seleccionador de la Canarinha ensayó con el mismo once que se enfrentó a Paraguay, en Las Vegas, si bien ha dicho en varias ocasiones que piensa en introducir uno o dos cambios en cada compromiso para oxigenar al equipo.



En este sentido, admitió que está estudiando "cambios", pero no dio más detalles sobre en qué zonas del campo serían.

Colombia, ya clasificada para los cuartos de final, buscará retener el liderato del Grupo D y mantener su racha de partidos invicto, que está en 25, a dos de igualar su récord histórico.



A Brasil le vale un empate para certificar su pase a los cuartos, pero solo ganando podría asumir el liderato y tener, a priori, un cruce más asequible.