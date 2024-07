Chilavert reaccionó a pelea de uruguayos: encendió polémica con la CONMEBOL y Colombia

Sin duda alguna, la vergonzosa situación que se presenció apenas culminó el partido de la segunda semifinal entre Uruguay y Colombia dejó mucho de qué hablar. Darwin Núñez y José María Giménez fueron los principales actores del altercado contra hinchas colombianos en las gradas del Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

La avalancha de hinchas de Colombia atentó contra los familiares de los jugadores uruguayos, según cuentan los futbolistas charrúas. La CONMEBOL seguramente tomará cartas en el asunto con sanciones para los involucrados en la trifulca. Además de la pelea con los aficionados, también se agarraron a las manos Luis Suárez y Miguel Ángel Borja en el gramado.

Uruguay reaccionó por medio de la AUF, asegurando que fue una reacción normal de los jugadores para salvaguardar el bienestar de familiares. Marcelo Bielsa explotó en rueda de prensa cuando le preguntaron por las sanciones que vendrán, y sentenció que es la CONMEBOL quien debería pedirle disculpas a los jugadores.

"No se dan cuenta de que esos jóvenes (los jugadores uruguayos) si no hubieran hecho eso habrían sido condenados por nosotros mismos. ¿Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer? De qué sanción me hablan, lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas", dijo.

La situación que se vivió no pasó inadvertida para uno de los hombres más polémicos en el fútbol. Se trata nada más y nada menos que del ex arquero de Paraguay, José Luis Chilavert, quien apuntó contra todos los integrantes de la CONMEBOL por la pelea uruguaya.

JOSÉ LUIS CHILAVERT SE FUE CON TODA CONTRA LA CONMEBOL

Desde que arrancó la Copa América, José Luis Chilavert calentó los ánimos de los colombianos afirmando que Paraguay siempre le había ganado a Colombia cuando él atajaba, y que no iba a ser la excepción. No obstante, fue todo lo contrario y los dirigidos por Néstor Lorenzo ganaron en el debut.

Nuevamente, el discutido personaje volvió a reaccionar a un partido en donde Colombia fue protagonista con un desenlace negativo entre uruguayos y colombianos, donde los golpes entraron en escena. José Luis Chilavert encendió la polémica y estalló con la CONMEBOL.

El paraguayo sentenció, “mi solidaridad con todos los jugadores uruguayos que defendieron a su familia contra los violentos de siempre. Es hora de que los jugadores de Sudamérica se unan para expulsar a los Corruptos de la Corrupbol (CONMEBOL) para siempre”. Sin mencionar a Colombia, alude a los altercados de los hinchas defendiendo a los charrúas. La tomó con CONMEBOL y con Colombia.