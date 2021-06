Colombia vs Brasil: La FCF pide a Conmebol "la suspensión inmediata" de Néstor Pitana

La Federación Colombiana de Fútbol no tardó en pronunciarse respecto a la polémica acción en el partido Colombia vs Brasil donde el árbitro Néstor Pitana dejó seguir la acción cuando el esférico le pegó y no pitó un balón a tierra por, según él, no 'ataque prometedor'.

El juez resaltó que la pelota quedó nuevamente en Brasil en una zona donde no era un ataque rumbo a gol en contra de Colombia; no obstante, 5 segundos después de que el esférico tocó al árbitro Pitana, es gol en contra de la 'Tricolor', precisamente porque el juez amagó en llevarse el pito a la boca y esto desconcentró la defensa 'cafetera', que dejó de marcar y los brasileños aprovecharon para crear la acción y anotar.

"La FCF solicitó a la CONMEBOL la suspensión inmediata de los árbitros del partido, así como recientemente la Comisión de Árbitros suspendió a dos árbitros colombianos por el error grave y manifiesto consistente en la anulación de un gol durante el partido de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 202 entre Uruguay y Paraguay del 3 de junio", aseguró el comunicado.

Asimismo, el mensaje de la FCF es claro en opinar sobre los audios VAR publicados por Conmebol sobre la polémica acción. "Desde el VAR, incluso, le indicaron al árbitro que el pase del jugador brasilero que rebotó en el juez lo iba a recibir un colombiano. No obstante, el juez central y los árbitros VAR decidieron omitir la aplicación de la regla 9, incidiendo de manera directa en el resultado del partido".

Y en la parte final del comunicado, el ente del fútbol colombiano sentenció: "En dicho encuentro, al minuto 77 del partido se presentó una jugada donde el balón rebota en el árbitro central Néstor Pitana y deriva en un ataque prometedor para el equipo brasilero que termina en gol", puntualizó.

La nota de protesta que radicó la Federación se da con el objetivo de que el juez argentino y los árbitros VAR sean apartados de su cargo por ahora.