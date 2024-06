La segunda fecha de la Copa América 2024 traerá un enfrentamiento cargado de historia y emociones cuando Argentina se mida ante Chile este martes 25 de junio. El MetLife Stadium, ubicado en las afueras de Nueva York, será el escenario de un duelo que evoca recuerdos agridulces para la 'Albiceleste', que hace ocho años sufrió una dolorosa derrota en penales frente a 'La Roja' en la final de la Copa América Centenario. Aquella caída, sumada a la derrota en 2015 ante el mismo rival, marcó un periodo de crisis que culminó con el amago de retirada de Lionel Messi de la selección.

Le puede interesar: Jugador de Colombia al que le llueven críticas: piden reemplazarlo

Hoy, el presente de Argentina es radicalmente diferente. Con Lionel Scaloni a la cabeza desde 2018, la selección ha logrado no solo la redención en la Copa América 2021, sino también la consagración mundial en Qatar 2022. El propio Messi, cuya continuidad en la selección es aún tema de especulación para el Mundial 2026, se muestra enfocado en seguir construyendo una historia positiva para la 'Albiceleste'. "El fútbol sigue, la pelota no para. El estadio es el mismo, todo lo otro ya es historia, no tiene mucho sentido volver atrás", declaró Scaloni en la conferencia de prensa previa al encuentro.

El partido, que comenzará a las 8 de la noche hora colombiana, no solo representa una oportunidad para Argentina de afianzar su paso a los cuartos de final de la Copa América, sino también de exorcizar viejos fantasmas en un escenario que será clave en el próximo Mundial. Una victoria ante Chile, sumada al triunfo 2-0 ante Canadá en el debut, aseguraría el boleto de la 'Albiceleste' a la siguiente fase del torneo.

Por otro lado, Chile llega a este partido con la necesidad de mejorar su rendimiento tras un debut poco convincente contra Perú, que terminó en un empate sin goles y sin emociones destacables. La 'Roja' busca recuperar la forma que la llevó a ser campeona en dos ediciones consecutivas de la Copa América y dar un golpe sobre la mesa ante uno de los equipos más fuertes del continente. Para ello, el seleccionador Eduardo Berizzo deberá encontrar la fórmula para que sus dirigidos puedan superar la sólida defensa argentina y generar peligro en el área rival.

El encuentro promete ser un duelo táctico interesante, donde la presión recaerá tanto en la defensa chilena para contener a un Messi inspirado, como en el mediocampo argentino para neutralizar a jugadores claves como Arturo Vidal y Alexis Sánchez. La capacidad de Argentina para controlar el ritmo del partido y capitalizar sus oportunidades será crucial, mientras que Chile deberá mostrar más ambición y precisión en su juego ofensivo.

Este partido no solo es una prueba para medir el nivel actual de ambas selecciones, sino también una oportunidad para que Argentina cierre una página oscura de su historia en el MetLife Stadium con un triunfo que la acerque al objetivo de revalidar su título continental. La expectativa es alta y el desenlace promete ser emocionante para los aficionados de ambos equipos.

Le puede interesar: Copa América le 'hizo el feo' a la selección de Brasil: crece la polémica

Siga el partido EN VIVO