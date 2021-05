Copa América: los motivos que tuvo Argentina para abandonar la sede

El jefe del gabinete de ministros argentino, Santiago Cafiero, afirmó este lunes que la realidad epidemiológica "impidió" la celebración de la Copa América en Argentina, un día después de que la Conmebol anunciase oficialmente que el país sudamericano no participará en la organización del torneo.



"Lo que determinó la decisión que llevó adelante también la Conmebol fue finalmente no solo los protocolos o ajustar cualquier tipo de medida sanitaria, sino realmente la cantidad de casos. Con tantos casos no podíamos nosotros llevar adelante una organización de un campeonato de estas características", aseguró Cafiero desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.



En su intervención ante los medios de comunicación, el jefe de gabinete sostuvo que la decisión fue consensuada con las autoridades de la Conmebol, con las que el Gobierno argentino mantuvo un contacto "permanentemente".

En ese sentido, ambas partes trabajaron en los últimos días "en diferentes posibilidades y escenarios", pero esos escenarios siempre estuvieron supeditados "a algo que excede a la organización del campeonato, que tiene que ver con el aumento de casos", subrayó Cafiero.



"Argentina tenía un compromiso en organizar esta copa y realmente nosotros tratamos en todo momento de sostener ese compromiso y llevarlo adelante, pero la realidad epidemiológica se lo impidió a la Argentina", afirmó.



Tras los rechazos de Colombia hace diez días y de Argentina este domingo, la Conmebol busca una nueva sede para la edición 47 de la Copa América, antes de aceptar el hecho extremo de cancelar su celebración, al menos por segundo año consecutivo.



La Confederación Sudamericana de Fútbol, que agrupa a diez federaciones, informó este domingo en un comunicado de que "analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental".

El nuevo destino de la competición tiene una baraja de opciones: Chile, Brasil, Paraguay y hasta Estados Unidos, aunque fuentes de la Conmebol consultadas por Efe no descartan que se cancele finalmente la competición por este año.



UN MENSAJE QUE PODRÍA "MALINTERPRETARSE"



Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró hoy que celebrar un torneo de estas características en Argentina, país que decretó una cuarentena estricta de nueve días el pasado 22 de mayo, enviaría un mensaje a la población que "podría malintepretarse".



De esta forma, la decisión final no se debe a la falta de protocolos sanitarios, los cuales eran "estrictos", ni tampoco al riesgo epidemiológico en sí, sino al impacto que tendría en la sociedad.



"Nos parecía que era un mensaje complejo y confuso en este momento, en el cual le estamos pidiendo a la gente que haga un esfuerzo tan grande", indicó Lammens, quien subrayó que el Gobierno argentino siempre tuvo la "voluntad" de cumplir con su compromiso de organizar el torneo de fútbol.



Argentina ha registrado cifras récord de contagios y de muertes por la segunda ola de la covid-19: en las últimas dos semanas, el país sudamericano notificó 446.324 nuevos casos y 6.934 decesos por la pandemia.