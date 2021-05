Crece la polémica: médico de Everton dice que James sí podía jugar Copa América

El inicio de la era Reinaldo Rueda en la Selección Colombia se marcó por la polémica desconvocatoria de James Rodríguez por temas físicos, según anunció la Federación y confirmó el propio DT en diálogo con la prensa el pasado domingo.

Reinaldo Rueda dijo que Everton se comunicó con la Selección y en el informe médico se entendía que James no estaba apto para competir con Colombia en Eliminatorias y Copa América. Ante eso, el jugador escribió un duro comunicado desmintiendo esa versión y anunciando que estaba en la fase final de su recuperación y que sí podía estar en el certamen que ahora se disputará en Brasil.

Ante eso, Everton dio su versión del caso: “El director médico Danny Donachie dice que James Rodríguez estaba en camino de estar completamente en forma para el inicio de la campaña de la Copa América de Colombia .El mediocampista James se ha quedado fuera del equipo de 24 hombres de su país para el torneo del próximo mes y los partidos de clasificación para la Copa Mundial ante Perú y Argentina”, señalaron.

Luego puntualizaron que James no estaba OK para los dos partidos de Eliminatorias, pero sí para la Copa de la cual también fue desconvocado: “Aunque James se perdió los dos últimos partidos de la campaña del Everton en la Premier League debido a la recurrencia de una lesión en la pantorrilla, Donachie dijo que no le preocupaba el estado físico del jugador y que podría haber jugado algún papel en las próximas Eliminatorias de la Copa del Mundo de su país… Pero, luego de "buenas comunicaciones" entre el Everton y los departamentos médicos de Colombia, se decidió que era más seguro esperar el inicio de la Copa América, para que James pudiera completar su rehabilitación”.

"Fue una lesión muy pequeña al final de la temporada y no tuvimos ningún problema con la incorporación de James a Colombia", dijo Donachie y puntualizó: “esperaba jugar en las dos fechas eliminatorias [el 4 y 9 de junio] y la única discusión que tuvimos con la Federación Colombiana de Fútbol fue si era una buena idea o si sería más prudente prepararlo para el torneo”, agregando desde el club que James “marcó seis goles y proporcionó nueve asistencias para el equipo de Carlo Ancelotti antes de que el problema menor en la pantorrilla terminara su temporada temprano”.