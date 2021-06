Copa América: tabla de posiciones tras finalizar la fecha 1

Este domingo y lunes se dio puntapié inicial a los dos grupos de la Copa América en medio de una pálida inauguración y cuatro partidos que dejaron poco a la retina, pero resultados importantes para selecciones candidatas a pelear el título del certamen.

El domingo Brasil inauguró la Copa América con una fácil goleada 3-0 ante su similar de Venezuela, mientras que Colombia con muchos cambios venció por la mínima diferencia a Ecuador en Cuiabá. Esto por el grupo B.

Lea también: Copa América: Messi cuestionó el penal que Wilmar Roldán sancionó contra Argentina

En lo que respecta al grupo A, Argentina empató 1-1 con Chile en Río de Janeiro y a segunda hora Paraguay derrotó 3-1 a Bolivia.

La próxima fecha se jugará así:

17 de junio, 4pm: Colombia vs Venezuela

17 de junio, 7pm: Brasil vs Perú

18 de junio, 4pm: Chile vs Bolivia

18, de junio, 7pm: Argentina vs Uruguay

De interés: Copa América: alerta en Perú por caso de covid; en seis días enfrenta a Colombia

Tabla de posiciones Copa América, fecha 1:

Grupo A:

1. Paraguay 3pts (+2)

2. Argentina 1 pt (0)

3. Chile 1pt (0)

4. Uruguay 0pt (0)

5. Bolivia 0pt (-2)



Grupo B:

1. Brasil 3pts (+3)

2. Colombia 3pts (+1)

3. Perú 0pt (0)

4. Ecuador 0pt (-1)

5. Venezuela 0pt (-3)