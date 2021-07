Críticas de Tité contra el "antijuego" de Argentina y la organización de Copa América

El técnico de la selección brasileña, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", afirmó este sábado que, por más doloroso que sea, hay que reconocer el valor que tiene Argentina al coronarse campeón de la Copa América con una victoria sobre Brasil en la final disputada en el estadio Maracaná.



"Lo importante es el reconocimiento, por más doloroso y más difícil que sea, del valor del otro lado. La grandeza del deporte es reconocer el valor del otro", dijo el técnico brasileño tras la derrota por 1-0 sufrida en el legendario estadio de Río de Janeiro.



"A pesar del sentimiento de tristeza, lo primero es el reconocimiento del otro. Hay que mirar el otro lado. Reconocer el valor del otro lado. Argentina fue más efectivo y conquistó el título. Prefiero reconocer el valor del otro lado, que consiguió la victoria", agregó Tite al ser interrogado sobre su sentimiento por tratarse de la primera vez que Brasil deja escapar un título de la Copa América jugando como anfitrión.

En ese sentido, el técnico brasileño elogió la actitud de Neymar, el mejor jugador de Brasil en el torneo, que, tras llorar por la derrota, se levantó y fue hasta el centro de la cancha para felicitar y abrazar al argentino Lionel Messi, su amigo y compañero cuando jugó en el Barcelona.



"Es una actitud que muestra que en el fútbol existen adversarios y no enemigos, que el deporte puede dejar un legado desde el lado humano y educacional. La confraternización entre jugadores rivales pasa un menaje al público de que, por más dolor que se tenga, hay que tener resignación y reconocer el valor del otro", dijo.



Tite afirmó que, al reconocer el valor de Argentina, no quiere ocultar los errores y las fallas de Brasil pero sí dejar claro que cuando se pierde hay que reconocer la derrota.



Agregó que, pese a perder la final, la Copa América fue positiva para Brasil porque permitió una convivencia de 47 días para el grupo que seguirá disputando las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, así como probar a todos los jugadores convocados y alternativas tácticas.

"El tiempo juntos contribuyó. El uso de todos los atletas convocados también fue importante", afirmó.



Pese a elogiar a Argentina y destacar su portero, su defensa y sus suplentes, Tite se quejó de la táctica argentina de defenderse a toda costa en el segundo tiempo y de la opción por el "antijuego" en muchos casos para ganar tiempo.



Igualmente se quejó de las fallas de la organización de la Copa América por la prisa de la Conmebol de montar a cualquier costo el torneo en Brasil luego de que Argentina y Colombia desistieran de ser las sedes.



"La organización de la competición fue muy rápida y quedaron debiendo mucho. La calidad de las canchas fue muy mala y casi perdemos a (el centrocampista) Everton Ribeiro por esa situación", dijo.



"Es imposible organizar una competición de esta grandeza en tan poco tiempo. Y la responsabilidad es de Alejandro (Domínguez, presidente de la Conmebol) por insistir en organizar la competición en tan poco tiempo", afirmó.



La victoria de este sábado en el Maracaná sobre el histórico rival le permitió a Argentina poner fin a un ayuno de 28 años sin títulos y a Messi, elegido como el mejor del torneo, conquistar su primer título con la selección argentina.



Los argentinos, que no conseguían un título desde la Copa América de 1993, elevaron a 20 el número de partidos en que no conoce la derrota; frenaron la serie de 13 partidos invicto que tenía Brasil; vengaron la derrota sufrida en semifinales de la Copa América en 2019 frente a los brasileños, y evitaron el segundo título consecutivo de la Canarinha.