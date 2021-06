Cuadrado aclaró situación con James Rodríguez: “Lo esperamos en la Selección”

Juan Guillermo Cuadrado rompió el silencio y se pronunció para aclarar sus últimas declaraciones tras el partido ante Ecuador por Copa América. El jugador de la Juventus aclaró que no se refirió a James Rodríguez, solo quiso resaltar que la ‘Tricolor’ es una familia donde lo más importante es el equipo.

“La prensa está utilizando esto de una manera que no es diciendo cosas sobre James. Sabemos lo importante que es él para la Selección. Todos sabemos la gran persona y referente que es para Colombia”, dijo el colombiano en un live en Instagram.

El jugador de la Juventus quiso desmentir los rumores sobre una posible mala relación con el mediocampista y dijo que lo entiende en gran parte porque él ama mucho al seleccionado.

"Obviamente es difícil cuando no eres llamado a algo que te apasiona, sabemos cómo lo siente él y cómo lo ama. En este momento es difícil entender y yo me pongo en su lugar... Pero es pedirles el favor a todos los periodistas que no tergiversen las cosas, mis palabras nada tienen que ver con James. Él más que un compañero, es un amigo. Esperamos a James nuevamente en la Selección”, concluyó.

Cabe recordar que tras el juego ante Ecuador por la Copa América estas fueron las declaraciones de Juan Guillermo Cuadrado: “Siempre hemos dicho que nadie es más que todo el equipo. Cuando estamos unidos somos más fuertes. Si alguien se sale del planteamiento del profe (Rueda) todo es más difícil”.