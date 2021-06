Duván Zapata no se esconde: explicó su mala racha goleadora en Colombia

Este sábado hubo una nueva rueda de prensa en la Selección Colombia a la espera del partido de cuartos de final de Copa América donde se encontrará con Uruguay o Paraguay el próximo sábado 3 de julio.

Colombia está en su jornada de descanso y el técnico Reinaldo Rueda ultima detalles para seguir avanzando en la Copa América; bajo ese contexto, habló Duván Zapata y un tema inevitable fue su mala racha goleadora con la selección comparado con Atalanta donde es constante figura.

"En lo personal vengo haciendo las cosas bien, para ser un poco más letal hay que meterla. Pero estoy tranquilo porque sé que en cualquier momento me va a llegar el gol. Me he venido sintiendo muy bien, la única vez que no jugué en mi posición fue contra Perú, pero en Atalanta también hago ese desempeño. Mi balance ha sido positivo, obviamente me falta el gol que es algo que estoy buscando desde el primer partido en Eliminatorias. Estoy tratando de estar tranquilo y mejorar cada día en los entrenamientos", señaló en primera medida.

"Yo no veo ansiedad en los partidos, es verdad que hemos tenido algunas ocasiones de gol que hemos desperdiciado sobre todo en el partido con Venezuela donde tuvimos también mala suerte. No hay ansiedad en los entrenamientos, hay alegría, hay armonía y eso es lo que nos sirve para que los delanteros salgamos de esta racha", agregó el atacante.

También se refirió al aporte ofensivo que puede dar en la Selección Colombia: "Por momentos y circunstancias del partido es necesario dar una mano en la zona defensiva. En un equipo de fútbol atacamos todos y defendemos todos, así tengamos otras responsabilidades. En el partido ante Brasil era necesario dar una mano en defensa, era necesario porque entre menos espacios tuvieran ellos más control del partido podía tener Colombia. Hicimos un gran papel, pero el resultado no se nos dio".

Y cerró hablando sobre la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado en los cuartos de final por acumulación de tarjetas amarillas: "Cuadrado no va a poder estar dentro del terreno de juego, afortunadamente lo tenemos afuera y su presencia para nosotros es importante. No podrá jugar, pero va a estar apoyándonos y va a darnos indicaciones si es necesario. Tenemos muy buenas alternativas, ya el tema de su reemplazo le corresponde al cuerpo técnico, pero hay que seguir unidos. Edwin es un grandísimo jugador que puede dejarte de frente al arco contrario así que vamos a necesitar de todas sus capacidades como la de los demás".