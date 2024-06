Estrella de la Premier renunció a Copa América: armó escándalo con su selección

Hace unos meses, la selección de Jamaica recibió un fuerte portazo de un referente para el combinado nacional de cara a la Copa América, en donde deberán enfrentar a México, Ecuador y a Venezuela. Justamente, días antes de palpitar la fiesta del certamen continental en Estados Unidos, se destapó la olla con las declaraciones en contra de las condiciones que genera el representar a la selección jamaiquina.

Sin duda alguna, el camino que va a trazar la selección de Jamaica no será para nada sencillo, y buscarán la manera de hacerle frente a una baja sumamente considerable para lo que será afrontar el reto de la Copa América. Se trata nada más y nada menos que de la renuncia de Leon Bailey, quien definió ponerle fin, o por lo menos, momentáneamente a ser internacional.

Vea también: Luis Díaz estrenará guayos en la Copa América: un icónico modelo que Messi hizo famoso

La estrella de la Premier League y del Aston Villa había sido convocado, pero poco después, la decisión fue sacarlo de la lista definitiva, puesto que el extremo reveló unas declaraciones desafiantes contra el combinado nacional, su entrenador y federación, poniéndose en contra de las condiciones que tienen ellos como jugadores profesionales y de una nación.

¿CUÁLES FUERON LAS DECLARACIONES DE LEON BAILEY?

El extremo del Aston Villa entró con todo y afirmó que, “no es nada profesional jugar en Jamaica. Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales. Recibes toda la información de tu vuelo a las 23 horas”, inició Bailey en Let’s Be Honest, un podcast.

Eso sucedió hace un buen tiempo, pero fue suficientemente para que no lo convocaran ni lo contemplaran para la Copa América. Sumado a lo anterior, también sentenció que, “no recuerdo la última vez que recibí un solo dólar de la Federación”. Por último, el futbolista del Aston Villa también se quejó de las camisas y el material que la federación les da.

Le puede interesar: Otro jugador de Millonarios jugará la Copa América y no es Montero

LA POSTURA DE LA FEDERACIÓN JAMAIQUINA DE FÚTBOL

Por su parte, la Jamaican Football Federation sentenció que, “la secretaría de la JFF está preocupada por algunos comentarios, que no son del todo precisos y deben ser abordados para dejar las cosas claras. Es lamentable que se hayan dicho algunas cosas”.

Sostienen que las afirmaciones son falsas, y que, “hemos estado pagando dietas constantemente, y cubrimos todos los gastos relacionados con los campamentos o los partidos. Decir que no se han recibido fondos de la JFF es engañoso y desafortunado”.

Mientras tanto, el entrenador, Heimir Hallgrimsson también se pronunció, pero por el lado de la baja importante que tendrán, “ahora afectará a nuestras posibilidades de ganar partidos, y duele no jugar con nuestro mejor jugador. Pero espero que mejore las cosas a largo plazo”.