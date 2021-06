Ex árbitro FIFA señaló las fallas de Pitana en polémico Colombia vs Brasil

En encuentro correspondiente a la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa América, Colombia perdió 2-1 con Brasil en Río de Janeiro con gol de Luis Díaz, un polémico tanto de Firmino para los locales y otro gol de Casemiro en el final para el triunfo local. Ambas selecciones clasificaron a cuartos de final y todas las miradas quedaron sobre la cuestionable actuación arbitral de Néstor Pitana.

En diálogo con La FM, Rafael Sanabria, exárbitro de FIFA, sostuvo que hubo fallas en el arbitraje del partido de Colombia ante Brasil y sostiene que la "gente del común" se dio cuenta de ello.

Vea además: Se revela el audio del VAR de la polémica acción en Colombia Vs. Brasil

"Para todas las personas que siguieron el partido, se percibió cómo el desarrollo de la jugada influye directamente e incide sobre cinco jugadores de Colombia y sobre el mismo David Ospina, quien se queda esperando y luego no logra reaccionar", agregó.

Sanabria consideró que se produjo un escenario en donde no se supo interpretar la regla y por ello hubo una duda en el VAR. "Cuando no se conoce el reglamento, no se sabe impartir justicia, porque ellos interpretan que la pelota no la iban a interceptar a ningún defensa de Colomba y no sé cómo lo saben si habían tres jugadores de Colombia y uno de Brasil".

Vea además: Así quedó la tabla de posiciones en Copa América tras derrota de Colombia

Rafael Sanabria precisó que la regla señala que si inicia un 'ataque prometedor' y la bola golpea a alguno de los árbitros, se debe detener el juego y reiniciarlo con el balón en tierra.