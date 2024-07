Los extrañan todos: Dos históricos de la Selección Colombia que merecían jugar la final

La Selección Colombia tendrá ante Argentina el partido más importante de su historia. Por ello, cada hincha, periodista y jugador ha vivido la previa del encuentro ante la albiceleste por el título de la Copa América 2024 como algo muy especial. Diferentes imágenes, hechos y hasta recuerdos han colmado las redes sociales.

Muchos hablan de que el inicio de este sueño de ganar el título continental dio inicio en 2012, justo cuando José Pekerman asumió el mando del combinado nacional y trajo un cambio en la mentalidad de los jugadores. Esto, sumado a la generación que había brillado en el Sudamericano Sub-20 de 2005, empezó a transformar la historia de la tricolor.

Sin embargo, de esos nombres que fueron construyendo el nuevo proceso del combinado nacional, hoy permanecen pocos. En 2014 y después de 16 años, Colombia volvió a un Mundial y escribió su mejor participación, quedándose con el quinto lugar de la Copa del Mundo en Brasil. Posteriormente, fue 2016 cuando en la edición de la Copa América, el combinado nacional se quedó con el tercer lugar.

Una vez más, la tricolor volvió a un mundial para en Rusia 2018 despedirse en semifinales. Todo esto, hasta su trasegar por las Copas América de 2019 y las clasificatorias a Qatar 2022. David Ospina y James Rodríguez fueron los baluartes de todas esas batallas que lograron sobrevivir en el equipo hasta este punto. Más allá de eso, hubo dos nombres que el tiempo no les alcanzó para tanto.

Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado son los dos jugadores que no pudieron llegar a esta final. Ambos, dieron lo mejor de su talento para estar siempre aportando su granito de arena en el combinado nacional. El tigre no pudo estar convocado por sus pocos minutos en el Rayo Vallecano y el mediocampista fue presa de la irregularidad en el Inter de Milán.

No existen dos hombres de la generación saliente que hayan tenido mayor merecimiento para estar aquí. Hoy Colombia y el equipo comandado por Néstor Lorenzo tiene el objetivo de ganar por todo el país, pero no queda duda que sus grandes fichas presentes en alma, pero no en cuerpo son el antioqueño y el samario.