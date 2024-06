Golpe duro para Chile en Copa América: dictaron sentencia por un jugador

Quedan pocos días para que Ricardo Gareca tenga en sus manos la posibilidad de dirigir a Chile en un partido oficial y en la Copa América 2024 que se celebrará en Estados Unidos. El primer reto para el estratega argentino será la preparación de cara a la competencia en donde enfrentarán a su similar de Paraguay el martes 11 de junio.

Ese será el único encuentro que disputarán previo al certamen continental. Con la necesidad de ajustar su plantilla para la lista definitiva de cara a la Copa América. Vale la pena acotar que Ricardo Gareca había enviado la pre convocatoria de 55 jugadores, entre ellos, un polémico futbolista como Luciano Cabral.

El volante de Coquimbo Unido nació en Argentina, pero se nacionalizó chileno. Luciano Cabral pagó condena en cárcel por un homicidio, actuando con su padre, y se le impuso nueve años de privación a su libertad. Sin embargo, con el paso del tiempo, el jugador, que ya había pagado cinco años, fue dejado en libertad condicional.

Desde 2022, Luciano Cabral se encuentra libre bajo la libertad condicional y fue llamado al combinado nacional. Pero Ricardo Gareca sufrirá más de la cuenta por el polémico jugador que no podría ingresar a Estados Unidos por varios problemas, entre ellos, su lío judicial.

CHILE BAJA LOS BRAZOS PARA LA COPA AMÉRICA

Aunque la lista oficial saldrá después del amistoso ante Paraguay, todo parece indicar que Chile no podrá contar con el volante de Coquimbo Unido para el torneo continental. De hecho, desde Estados Unidos ya le habrían rechazado la visa a Luciano para viajar con su selección. La Federación de Fútbol de Chile buscó alternativas para apelar la decisión.

Pero, la clave es que en Chile ya parece que se habrían olvidado del mediocentro de 29 años por la situación que todavía paga y que le restan dos años para salir libre. El periodista, Francisco Caneo reveló en Radio Cooperativa que no contarán con Luciano Cabral.

En primer lugar, manifestó que, “hablaba con cercanos al cuerpo técnico de Gareca y me decían que había un nombre, que era el preparador físico, que decía que no llevemos a Cabral, porque físicamente es un jugador que le va a costar mucho adaptarse al trabajo”.

Además del tema físico, también agregó que el conflicto que tiene no le permitió unirse con todo el grupo. Eso también puede ser un aliciente para que no esté en la lista definitiva, sumado a que, el periodista afirmó que, en un 99% el jugador no estará en Estados Unidos.