Gustavo Alfaro le respondió a Miguel Borja: tiró gran pulla a Colombia

Se sigue viviendo la fiesta de la Copa América 2024 con tres selecciones ya clasificadas a los octavos de final. Con tranquilidad y sin pasar muchos problemas, Argentina, Venezuela y Uruguay definieron sus respectivos pasos. Lo de los venezolanos en un torneo histórico, pese a que les tocó sufrir más de la cuenta. Ahora llega el turno para Colombia con el anhelo de certificar su tiquete a la segunda fase.

Colombia, que superó en el debut a Paraguay, deberá lograr lo mismo contra Costa Rica, que, en un partido sumamente defensivo, le sacaron un empate histórico a Brasil sin goles. La presión alta, darle la pelota al rival y apelar a defenderse atrás con un juego de mucho sacrificio dio frutos. Por esta razón, y calentando el encuentro ante colombianos y ticos, Miguel Borja retó a su rival.

En declaraciones previas, el delantero cordobés afirmó que esperaba que Costa Rica saliera a proponer con un juego distinto a lo mostrado en el debut. Gustavo Alfaro le respondió, no sin antes, precisar que, “estoy construyendo los cimientos de los que son la estructura, esto son cuestiones macros, queremos que el juego se represente por lo que siento. A mí me gusta tratar de competir, me llevo mal con la victoria, la competencia y la presión es un privilegio, el orden es fundamental, eso no quiere decir que no quiera libertad”.

Prosiguió analizando el juego de su selección de esta forma, “para mí el mejor entrenador es el que sostiene la estructura y que hagan crecer el rendimiento de un equipo. Jugamos ante Brasil y mi deseo era ganar, la ilusión siempre es ganar un partido, más allá del respeto por un equipo. La actitud no se negocia. Ojalá se pueda garantizar resultados”.

Sobre las declaraciones de Miguel Borja, recordó la estrepitosa goleada de Ecuador en Quito contra Colombia, “entrar en esa batalla de defensivo u ofensivo, no… a esta altura de mi vida elijo las batallas que quiero dar” Complementó que, "era defensivo en Ecuador y habíamos goleado a Colombia y Uruguay, siempre me dicen que soy defensivo. En Ecuador ganamos, pero no podíamos mantener el cero en el arco. Voy un día y digo: ‘el arco en cero nos va a llevar al Mundial’ y por eso me mataron, pero Ecuador siguió con el promedio de gol. El otro día Vinícius estaba doblado en la marca, a Luis Díaz y James hay que marcarlos de manera diferente”.

Posteriormente, sentenció que se siente orgulloso de dirigir a la selección que tiene, “es fácil tirar con escopetas ajenas, el hombre necesita dos años para aprender a hablar y 60 para callar, yo tengo 61 y ya aprendí a callar, quisiera ver cuántos entrenadores se animan a jugarle al pentacampeón del Mundo con ocho Sub-23. Claro que nos gustaría ser Colombia, Brasil, pero somos Costa Rica y me siento muy orgulloso”.

Afirmó que le tiene mucho cariño a Colombia, “pero ahora me debo a Costa Rica, no me va a cambiar el sentimiento que tengo por Colombia, pero en 90 minutos le tengo que pedir permiso al corazón”. Justamente, de su rival, sentenció que es un equipo muy sólido y que tiene claro a lo que juega.