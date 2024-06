James no se guardó nada y habló de su futuro en la Selección Colombia ¿Despedida?

James Rodríguez aprovechó el partido entre Colombia y Bolivia para festejar sus 100 partidos con la camiseta de la tricolor. El volante con pasado en Real Madrid y Bayern Múnich festejó ser uno de los hombres con más presencias en el combinado nacional.

A pocos días de iniciar la Copa América y tras haber demostrado que tiene un sentimiento diferente cuando juega con Colombia, el cucuteño habló de su actualidad en el combinado nacional. James hizo un recorrido por lo que ha vivido con la selección e incluso tuvo tiempo para hablar sobre el futuro.

En diálogo con la Federación Colombiana de Fútbol, el volante cucuteño habló sobre el impacto que ha tenido cumplir 100 partidos con el combinado nacional. Además, el jugador de Sao Paulo mencionó como quiere ser recordado tras su retiro del conjunto cafetero.

Lo que significa jugar 100 partidos con la Selección Colombia

"Es una coincidencia para mí, es un nuevo comienzo. Tantos partidos que hay y justamente eso. Mis sensaciones son únicas, estoy feliz de llegar a esta cifra tan importante. Entró a un grupo muy selecto que estaban apenas 6 jugadores. Feliz de compartir este grupo tan especial con grandes jugadores y excelentes personas

Su relación con el cuerpo técnico y el equipo

"El cuerpo técnico me ha ayudado desde que llegaron. Saben que esta camiseta yo la amo como a nadie. Es una camiseta que me causa muchas sensaciones buenas, en los clubes he hecho las cosas bien, pero cuando juegas por tu país es otra cosa".

El peso de la camiseta de Colombia

"Cuando juegas por tu país es otra cosa, estás jugando por tu gente. Aún recuerdo que el primer día en 2011 tenía unos nervios increíbles, pero sabía que las cosas iban a salir bien".

Su legado en el equipo

"Mi sueño era jugar muchos partidos con la selección, ahora llegué a 100 y espero que sean muchos más. Quiero que me recuerden, que en cada partido quería dejar la piel por esta camiseta, que quería dejarlo todo y sobre todo que me recuerden como excelente persona".

Amor por la Selección Colombia

"Soy alguien que por esta camiseta daba todo, hace un par de años dije que con esta camiseta jugaba hasta cojo y creo que así ha sido siempre".

Por ahora, el capitán del combinado nacional se centra en los partidos con la Selección. James resolverá su futuro deportivo tras el final de la Copa América.