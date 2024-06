Jugador ecuatoriano disputaría la Copa América sin tener club: decisión oficial

La Selección de Ecuador bajo las riendas de Félix Sánchez, esper tener una Copa América que refleje el buen momento que han tenido desde hace años en Eliminatorias y en amistosos. No en vano, Lionel Andrés Messi no titubeó en categorizar a los ecuatorianos como un combinado nacional que dará de qué hablar en Estados Unidos.

A partir del 20 de junio, Ecuador tendrá el gran reto encima de dejar en alto el nombre del país. Antes, se medirán contra Argentina, Bolivia y Honduras en amistosos. La suerte en el camino se definirá en la Copa América con el ibérico como el estratega que quiere hacer historia.

Vea también: Ecuador ya trabaja en Estados Unidos: este fue el último jugador en unirse a la selección

Sin embargo, en medio de la concentración de cara a afrontar el reto de la Copa América, se conoció la salida de Ángel Mena del Club León, pues, su entrenador, Jorge Bava sentenció el futuro del delantero de 36 años que espera cerrar su participación con Ecuador con un título continental.

El entrenador del Club León, afirmó que, “de los jugadores que no contamos, no hay vuelta atrás, ya todos lo saben. En la primera conferencia no lo dije por un tema de respeto y porque el club quería conversar con ellos primero. Son cuatro, entre ellos está Ángel Mena, que ahora está con su selección, y dos compsñeros que terminaron su contrato. Eso sigue en pie y, con base en eso, trataremos de incorporar”.

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DE ÁNGEL MENA TRAS LA COPA AMÉRICA?

El delantero de 36 años dejó huella en México con 71 goles y 39 asistencias en 187 partidos disputados. Su próximo reto será afrontar la Copa América, pero curiosamente, sin tener club definido para la próxima temporada. Justamente, todos los caminos conducen a que regrese a su país.

Le puede interesar: Oficial: convocados de Ecuador para la Copa América

Por ahora, solo hay dos equipos que realmente se han interesado por Ángel Mena. Uno es Barcelona SC que tiene a Ariel Holan como entrenador y Liga de Quito. Además, Emelec estaría detrás del delantero, pero sería complejo por la sanción recibida por el equipo eléctrico.