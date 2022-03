La angustia de un jugador brasileño por su error en la final de la Copa América

La final de la Copa América 2020 jugada en 2021, entre Brasil y Argentina dejó varios impactos emocionales entre los jugadores que disputaron el 'superclásico' de las américas, más importante de los últimos años. Para los argentinos fue la terminación de una mala racha, luego de las finales perdidas ante Chile en 2015 y 2016 y el subcampeonato del mundo 2014 ante Alemania.

Del otro lado, los jugadores de Brasil revivieron las amargas historias de su selección en el Estadio Maracaná, los recuerdos de Uruguay en 1950 y Alemania en 2014, se hicieron muy presentes en la noche del título 'albiceleste'.

Uno de los señalados tras la derrota de la 'verde-amarela' fue Renan Lodi, el jugador del Atlético de Madrid fue clave en la jugada que puso en 1-0 definitivo a través de los pies de Ángel Di María. Lodi, dejó escapar al 'crack' del PSG y fue culpado severamente por la acción. El jugador contó algunas vivencias luego de aquel día:

“Fue todo muy duro. Lloré bastante. Me quedé mal de la cabeza y fui en busca de un psicólogo y todo porque era bien difícil. Bajé mi nivel también en mi club y me afectó bastante”, contó el jugador en dialogo con TNT Sports Brasil.

Lodi, incluso manifestó que la situación no mejoró cuando regreso al conjunto 'colchonero': “Ocurrió ese problema en la selección y me dije: necesito colocar mi cabeza en orden. No era depresión, pero iba camino del entrenamiento en Atlético de Madrid y me quería volver; salía a jugar y quería salir rápido del partido. Fue difícil”

Ahora, el jugador se muestra más fortalecido y afirma que logró superar la complicada crisis luego del tratamiento psicológico recibido:

“Pensé en llamar al psicólogo, necesitaba desahogarme, comunicar todo lo que estoy sintiendo. Al hacerlo, me quité ese peso de encima y me dejó más fuerte. Hoy continúo trabajando con él"