Otro descartado en la lista de Nacional para nuevo DT

Se siguen descartando nombres para el cargo de director técnico en Atlético Nacional.

El cuadro verdolaga se mantiene en la búsqueda de un nuevo entrenador, más allá que algunas voces apoyan la permanencia de Hernán Darío Herrera, quien fue designado técnico 'interino'.

No obstante, y según conoció Planeta Fútbol, a través de Carlos Antonio Vélez, el onceno antioqueño tiene en la baraja a tres técnicos, uno de ellos argentino.

Se trata de Luis Zubeldía, quien ya había dirigido al Independiente Medellín, así como los colombianos Hernán Torres y Alexis García, actuales entrenadores de Deportes Tolima y La Equidad, respectivamente.

No obstante, uno de estos tres opcionados ya estaría descartado. Este no sería otro que Zubeldía, quien definitivamente no será tenido en cuenta por la directiva de Nacional, como se conoció en Planeta Fútbol este martes.

De esta forma, solo quedarían en carrera Hernán Torres y Alexis García. Sin embargo, de ser ellos y de haber negociaciones formarles, estos solo podrían arribar a Medellín para el segundo semestre de haber acuerdo.

Por ahora, Atlético Nacional se alista para su próximo partido en la Liga Betplay. Los paisas recibirán a Jaguares el próximo jueves con la consigna de lograr su segunda victoria de forma consecutiva.