Carlos Antonio no lo podía creer; su reacción por la opción Alexis García en Nacional

Atlético Nacional sigue en la búsqueda de un técnico tras la salida de Alejandro Restrepo. Diversos nombres han trascendido, pero la lista, ahora mismo, estaría reducida a tres, en cuanto a candidatos se refiere.

Así lo confirmó Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores de Antena 2, indicando que los opcionados de la directiva verdolaga pasan por un entrenador argentino y dos colombianos, de acuerdo a lo que conoció el director del programa Planeta Fútbol.

"A mi el sábado me han dado una lista. Zubeldía, que no estaba en los planes y dos técnicos colombianos y voy a dar los nombres... me los mencionaron. Me van a desmentir seguramente, pero me los mencionaron. Son dos técnicos que tienen equipo: uno es (Hernán) Torres, técnico del Deportes Tolima, y el otro es Alexis García, increíble, porque yo entendía que Alexis García no tenía mucha llegada en Nacional. Pero me mencionaron esos dos nombres, esos dos nombres tienen equipo, por lo tanto no podrían ser técnicos en la inmediatez. Lo de Zubeldía sí".

Vale señalar que Carlos Antonio Vélez confirmó que Nacional sondeó el nombre de Pablo Guede, pero al final decidió no tener en cuenta dicha hoja de vida.

"Sí, a él lo llamaron y le preguntaron como a Crespo y muchos otros si estaba en posibilidad o no... pero creo que eso se cayó de inmediato en el momento en que se supo qué era lo que había pasado entre Chile y México. Pues porque esos problemas no los puede tener un equipo y menos Nacional".