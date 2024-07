Lorenzo aterrizó tras el 5-0: "Pareciera que fue un baile y no fue así"

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó este sábado que el "duro" partido de cuartos de final de la Copa América contra Panamá, que acabó con un 5-0 a favor de los cafeteros, "no fue tan fácil como dice el resultado".



"La clave fue competir, desde lo físico y lo técnico, de la mejor manera. No floreamos. Pareciera que fue un baile y no fue así. Fue un partido duro y estoy contento de que lo pudimos ganar", señaló el técnico argentino en la sala de prensa del State Farm Stadium de Glendale (Arizona).



Lorenzo subrayó que Panamá "es un equipo que hace bien" las cosas y que tiene un sistema de juego claro, pero falló "en las terminaciones" en comparación con ellos, que fueron más "efectivos".



"No me parece que (el resultado) refleje la diferencia real en cuanto al juego. El 2-0 (en los primeros quince minutos de juego) nos dio tranquilidad", valoró.



Sobre sus jugadores, alabó que demostraron "actitud" y que "se matan por los compañeros" en cada partido.

Lorenzo reveló que detrás de la nueva exhibición de James Rodríguez, autor de un gol y dos asistencias, está apenas la idea de que sea "feliz" y "se divierta" dentro del terreno del juego.



"Él necesita jugar y quiere jugar. La selección lo necesita", dijo al comentar que le hubiera sustituido antes en la segunda mitad, pero que el exjugador del Real Madrid prefirió seguir unos minutos más.



El seleccionador esquivó además escoger entre Brasil y Uruguay para las semifinales.



"Son dos grandes equipos, campeones, y cualquiera de los dos es candidato a ganar la Copa América. Competiremos contra el que nos toque", expresó.



"Vamos partido a partido. El objetivo es ganar el próximo partido. El objetivo más importante es el próximo", reiteró.

Colombia barrió este sábado con un contundente 5-0 a Panamá, que jugaba por primera vez unos cuartos de final de Copa América, en el State Farm Stadium de Glendale, en Arizona (Estados Unidos).



Jhon Córdoba, James Rodríguez, que dio además dos asistencias, Luis Díaz, Richard Ríos y Miguel Borja fueron los autores de los goles del combinado cafetero, que alargó su invicto a 27 partidos, igualando la mejor racha de siempre de su historia.