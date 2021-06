Médico personal de James desmintió a Reinaldo Rueda y explicó las razones

La paulatina desconvocatoria de James Rodríguez en la Selección Colombia sigue generando una intensa polémica por cuenta de las dudas que quedaron sobre su real estado físico y las versiones cruzadas entre el futbolista, Everton y la Federación.

Ahora quien tomó la batuta para defender a James Rodríguez fue su médico personal Luis Javier Fernández, especialista en rehabilitación deportiva, quien lleva cerca de tres meses con él desde Inglaterra hasta su vuelta a Colombia. El galeno desmintió a Reinaldo Rueda y la versión oficial de la Selección en diálogo con ESPN.

"Con James nos contactamos hace tres meses y empezamos a hacerlo virtual (rehabilitación de la lesión). Él hacía un esfuerzo grande, entrenaba con Everton, hacía sus juegos, sus viajes y además sacaba de su descanso el rato para hacer sus sesiones de rehabilitación de una manera disciplinada, continua, permanente. Virtualmente, llevábamos tres meses, pero, presencialmente, levábamos un par de semanas hasta que esta semana ocurrió todo esto”, señaló en primera instancia.

“La comodidad con la que él se ha sentido en los últimos juegos en Inglaterra, después de trabajar su cadera, su pelvis, su espalda, es importante para mí. No hubo nuevas lesiones musculares... Por eso, yo daba fe y total seguridad que James estaba para jugar con una disminución de riesgo grande de volverse a lesionar porque el trabajo que hemos hecho en la zona de cadera, pelvis, espalda, en la forma que él estabiliza para apoyar, es positiva”, subrayó Fernández sobre el ‘10’ de la Selección Colombia.

También enfatizó que la información de la Federación no concuerda con la suministrada por él: “Me parece que desvirtuaron la información que les di, simplemente dijeron 'vamos a hacer una evaluación, tú sigue trabajando con él, vamos a hacer unas evaluaciones'. Yo no pertenezco a la Federación. Yo no tengo acceso a la información de los deportistas de la Federación ni mucho menos a los laboratorios", indicó… Respeto su decisión (de Reinaldo y el médico de la Selección), pero el que yo no haya estado en esas evaluaciones, no determina la decisión que ellos tomaron, porque las evaluaciones que ellos tomaron no son determinantes para decir que un jugador esté o no en condiciones de competir"

“A James no se le hizo una resonancia para determinar cómo estaba su sistema muscular, sus sóleos, no le hicieron una resonancia, no le hicieron un examen clínico que es, más o menos, lo más determinante en estos momentos. Las pruebas no son concluyentes para determinar, primero, que tiene una lesión, y segundo, que puede o no puede jugar", puntualizó Fernández.



Fernández cerró destacando su admiración por Reinaldo Rueda y acotando que James sí puede jugar la Copa América en buenas condiciones: “Somos amigos desde Toulon 1999, lo aprecio demasiado, lo admiro demasiado, y pude hablar con él antes de que tomara la decisión. Hablé con él e inclusive una vez nos habíamos reunido con los médicos de la Federación y le dije que estaba en mis manos, que la evolución era muy buena. Yo juzgaba que para el 3 de pronto no podría estar, pero para el 8 sí. Reinaldo se mostró muy abierto, pero él tiene que recibir las recomendaciones de los médicos responsables de los jugadores de la Selección. No culpo a Reinaldo por no haber tomado mis recomendaciones".