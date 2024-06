Messi encendió las alarmas en Argentina y la Copa América: se confirmó molestia

Lionel Messi, tras la victoria por 0-1 de Argentina contra Chile, reconoció este martes en zona mixta que sintió "una molestia en el abductor" que le afectó durante el partido.

"Era una molestia que se puso un poco duro, que no estaba suelto del todo", dijo a los medios.

Lea también: Scaloni reveló polémica decisión que ayudaría a Perú en la Copa América

"Pero pude terminar el partido y veremos", añadió.

Messi, tras un encuentro "difícil" porque todos los duelos contra Chile son "duros", destacó su satisfacción por cumplir con "el objetivo de haber ganado y de haber pasado a cuartos ya".

Pero al mismo tiempo evitó lanzar las campanas al vuelo respecto a una Argentina que lleva dos triunfos en dos partidos.

Le puede interesar: Argentina clasificó, el resto a sufrir: posiciones del grupo A de la Copa América

"Nosotros seguimos siendo el mismo grupo de siempre, humilde, que va partido a partido, que vamos a lucharla y a pelearla", indicó.

Argentina rotará contra Perú

Después de asegurar la clasificación derrotando a Chile, el director técnico Lionel Scaloni confirmó que en la última fecha del grupo A contra Perú tomó la decisión de rotar la nómina titular.

“Hoy las cosas que planteamos las hicimos bien. No voy a evaluar si es peor o no que el partido con Canadá, eso demuestra la dificultad de la Copa América. Y satisfecho porque vamos a disfrutar de unos días y hacer jugar a los que no tuvieron rodaje y también se lo merecen”-