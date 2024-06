México sufre en Copa América: poco positivismo por una dura posible baja

El seleccionador de México, Jaime Lozano, afirmó este sábado que esperarán por los resultados de la lesión que sufrió el capitán del Tri, Edson Álvarez, y admitió que su equipo sufrió demasiado ante Jamaica en su debut en la Copa América 2024 por el Grupo B.

"Vamos a esperar lo de Edson. En un par de días nos darán los resultados para saber qué es lo que tiene, porque no hay que arriesgarlo", dijo Lozano en la conferencia de prensa posterior al encuentro ante Jamaica en el NRG de Houston.

El entrenador no ahorró elogios para su equipo ni para Luis Romo, quien entró a sustituir a 'Machín' Álvarez.

"Romo nos ayudó, hizo un gran partido. Estamos juntos y unidos. No es fácil mantenerse estable después de que su capitán sale tan rápido de un partido y en un torneo como este, fue un golpe duro lo de Edson, pero el equipo se recuperó aunque no me gustó sufrir de más", expresó.

"Jamaica es muy complicado. Nos hicieron sufrir con sus balones largos en el área. Pero mis jugadores no dejaron de correr y los felicito porque esto se puede definir en una sola jugada", agregó Lozano.

Sobre qué le faltó a México, indicó: "Nos faltó contundencia en algunas jugadas pero el portero de Jamaica tuvo una gran noche. Nos faltó mantener más la pelota. Pero es la Copa América y no hay rival ni partido fácil. Cada partido es una batalla. Para ganar lo tienes que sufrir y a nosotros nos tocó sufrir bastante".

No quiso hablar de Ecuador, porque para Lozano hoy es Venezuela más importante, "y más difícil", ya que será su próximo rival el 26 de junio.

"Supe que hicieron un gran juego ante Ecuador. Tenemos que mejorar para enfrentar a este rival de Conmebol para seguir sumando puntos y acercarnos a nuestro objetivo".

Sobre el estado de la cancha dijo que le pareció que estaba bien y que no tuvo que ver con la lesión de Álvarez. "Creo que estaba bien para jugar, el césped no afectó, sería bueno que se pusiera con más tiempo (el pasto natural), pero sentí una cancha en buen estado".