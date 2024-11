Quintero reveló sorpresiva verdad sobre Messi en la final de la Copa América 2024

Juan Fernando Quintero habló en suelo argentino sobre el impacto de Lionel Messi como futbolistas. En diálogo con 'Coscu' un reconocido streamer, el mediocampista de la Selección Colombia llenó de elogios al capitán del Inter Miami.

Tras la final de la Copa América 2024, disputada entre Argentina y Colombia, Lionel Messi tomó la decisión de acercarse a cada jugador del equipo colombiano para felicitarlos tras el encuentro. El duelo culminó con una victoria de Argentina por 1-0, lo que les otorgó el título del torneo.

Este gesto no pasó desapercibido en el entorno futbolístico. Juan Fernando Quintero, jugador clave de la selección colombiana, destacó públicamente la actitud de Messi. El paisa mencionó la importancia de ese momento y la forma en que el capitán argentino saludó y conversó con cada integrante del equipo colombiano.

“Termina la final, yo estaba súper triste, y estaba Messi como a diez metros y me mira, y yo ‘qué pena, qué vergüenza, llorando y agacho la cabeza, cuando a los cinco segundos yo veo que se viene, se me paralizó todo. Me mostró su grandeza y ese respeto. Me abrazó, me dijo que me felicitaba, que cabeza arriba. Fue un momento muy bonito”, apuntó el volante de Racing.

Quintero explicó que Messi no solo felicitó a los jugadores, sino que también les expresó palabras de reconocimiento por el rendimiento en el torneo. Esta actitud fue interpretada por Quintero como una muestra de respeto hacia el esfuerzo y el trabajo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Después del pitazo final, la celebración argentina se combinó con este acto de Messi. El capitán argentino se acercó a jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz y el propio Quintero. El gesto fue recibido con aprecio, y algunos integrantes del equipo colombiano respondieron con palabras de agradecimiento.

En el ámbito internacional, el gesto fue interpretado por analistas deportivos como un reflejo del liderazgo y la experiencia acumulada por Messi en torneos anteriores. En sus declaraciones, Quintero subrayó la relevancia de que un jugador de esa trayectoria mostrara empatía en un contexto de alta competencia.

Argentina celebró su título, mientras que la selección colombiana concluyó su participación con elogios por el desempeño mostrado durante el campeonato. La atención ahora se dirige a la preparación de ambos equipos de cara a las últimas fechas de las Eliminatorias para el Mundial 2026.