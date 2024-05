Néstor Lorenzo no le cree a la Liga Betplay: el único jugador que convocó para Copa América

La Copa América 2024, que se disputará a partir del 20 de junio en Estados Unidos, ya está generando una gran expectativa entre los aficionados del fútbol en todo el continente dado que los equipos llevarán s sus máximas figuras.

La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, se perfila como uno de los equipos con mayores posibilidades de ser protagonista en el torneo ya que llega con 21 fechas de invicto y un excelente nivel. Este jueves 23 de mayo, el técnico Lorenzo finalmente dio a conocer la esperada convocatoria de 28 jugadores, aunque solo 26 viajarán al torneo, por lo que dos futbolistas serán recortados de este plantel.

En la lista destacan los nombres infaltables e indiscutidos del seleccionado, como Luis Díaz, Jhon Arias, James Rodríguez, Camilo Vargas y Daniel Muñoz, entre otros habituales en la era Lorenzo.

Sin embargo, llama la atención la escasa presencia de jugadores de la Liga Betplay, manteniendo la tendencia de convocar principalmente a futbolistas que militan en el extranjero.

Los jugadores de la Liga Betplay convocados

En la convocatoria de Lorenzo dejó claro que no cree en el nivel de la Liga Betplay y solo convocó a un jugador de cara a la Copa América. Se trata del arquero de Millonarios, Álvaro Montero.

La decisión de Lorenzo ha generado debate, dado que muchos críticos de su proceso dicen que no potencia a los jugadores que se destacan en el fútbol colombiano. No obstante, otros están de acuerdo con él e incluso dicen que Montero no debió ser convocado y en su lugar debería estar Kevin Mier, quien es más joven y además es figura en el Cruz Azul de México

Cabe recordar que ante este tipo de críticas, Lorenzo dijo en el pasado que hay que evaluar si el nivel de la Liga Betplay es suficiente como para estar en el más alto nivel en la Selección.

"Tenemos que preguntarnos la liga colombiana en qué nivel está en el sentido de competencia, hasta dónde estamos llegando en Copa Sudamericana o Libertadores. Hay muchas cosas que demarcan la realidad de una liga", dijo en su momento el técnico argentino, que con esta nueva convocatoria deja claro que no ha cambiado de opinión respecto al rentado local en Colombia.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la Selección llegará a Houston, el 20 de junio, para afrontar su primer partido de la Copa América ante la Selección de Paraguay.

La convocatoria de la Selección Colombia