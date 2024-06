Néstor Lorenzo tomó decisión de última hora para la Copa América

El entrenador de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, afirmó que esperará hasta el último momento para dar la lista definitiva de los jugadores que participarán en la Copa América de los Estados Unidos que se jugará del 20 de junio al 14 de julio.



"Todos están, bien saben que todavía no está definido el listado definitivo para la Copa América, justamente ese mismo día que jugamos contra Bolivia debemos dar la lista de 26 y por cualquier eventualidad vamos a esperar hasta último momento", expresó el estratega durante la rueda de prensa que ofreció antes de viajar para los amistosos ante Estados Unidos y Bolivia.



Al ser interrogado sobre el criterio que tendrá en cuenta para descartar a dos de los 28 jugadores que están concentrados en Barranquilla, Lorenzo indicó que "no quiero que lleguen a hacer especulaciones. Yo quiero que los jugadores compitan, que se muestren y obviamente elegiremos a los mejores, los que puedan cumplir en varias posiciones".



Sobre el tema del invicto de 18 partidos que tiene el combinado nacional y de la presión que tienen jugadores y cuerpo técnico para mantenerlo, Lorenzo expresó que "la manera de competir es yendo partido a partido, no pensando en lo que ya hicimos, que fue suficiente, no nos conformamos".

"El equipo debe seguir creciendo en sus variantes, en la disposición, el crecimiento de las posibilidades que podamos tener como ejecutores de los cambios y la elección del sistema, eso nos da mucha satisfacción además de los resultados positivos que se han venido dando", indicó el entrenador de Colombia.



En su opinión, el equipo tiene que mejorar lo relacionado con los goles que ha recibido al inicio de los partidos, manifestando que "nos hemos visto sorprendidos o nos hemos confiado, son temas para mejorar, lo hemos hablado con los jugadores también, de eso se habla con el grupo".



Durante la rueda, Lorenzo estuvo acompañado por el delantero al servicio del Internacional de Porto Alegre Rafael Santos Borré, quien se refirió a la presión que tendría Colombia de ganar la Copa América.



"La presión siempre está, tenemos la exigencia de mostrarnos competitivos para ganar. La mentalidad siempre ha sido salir a ganar ante cualquier rival y cualquier selección y en este torneo no va a ser la excepción", anotó el delantero nacido en Barranquilla y quien ha hecho parte de todas las convocatorias de Lorenzo.

Refiriéndose al ambiente al interior de la concentración, el delantero expresó que "el grupo ha venido teniendo esa armonía desde que empezó este proceso. Teníamos que estar así, juntos, para poder competir y conseguir cosas importantes. Así enfrentamos este ciclo. La competencia es buena. Hay mucha calidad y jerarquía".