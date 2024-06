[Video] Dos cracks de la Selección Colombia 'discutieron' en entrenamiento previo a Copa América

La Copa América 2024, que se celebrará en Estados Unidos a partir del 20 de junio, está cada vez más cerca y la expectativa y emoción de los aficionados continúan en aumento. Este evento promete ser un espectáculo repleto de talento y emoción, con grandes figuras del mundo del fútbol. Entre las selecciones participantes, la Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, se destaca por su impresionante racha de 21 partidos invictos y un nivel de juego formidable, posicionándola como una de las favoritas para brillar en el torneo.

El equipo colombiano tiene programados dos amistosos el 8 y 15 de junio contra Estados Unidos y Bolivia, respectivamente. La Selección concentrará en Barranquilla hasta el 5 de junio, día en el que viajará a Washington, Estados Unidos, ciudad que acogerá al equipo hasta el 13 de junio.

Posteriormente, los convocados por el profesor Lorenzo tomarán un vuelo hacia Hartford, Connecticut, donde se enfrentarán a la Selección de Bolivia. Finalmente, la Selección llegará a Houston el 20 de junio para afrontar su primer partido en la Copa América contra la Selección de Paraguay.

Durante la concentración en Barranquilla, se presentó una curiosa situación durante un entrenamiento este fin de semana, en el que los ánimos entre algunos jugadores durante un juego recreativo se iban calentando.

En un video compartido por la Federación Colombiana de Fútbol, se observa a varios jugadores practicando fútbol tenis, una actividad que sirve tanto para relajarse como para mejorar la técnica y la cohesión del equipo. "¡¡𝐄𝐬𝐭𝐨 𝐬𝐞 𝐩𝐢𝐜𝐨́! ¿Tocó o no tocó?", escribió la Federación al compartir el video del entrenamiento.

El juego enfrentaba a James Rodríguez y Camilo Vargas contra Matheus Uribe y Jhon Jader Durán en un entretenido partido a dos puntos. Tras vencerlos, James y Vargas se enfrentaron a Luis Díaz y Juan Fernando Quintero. Fue en este segundo enfrentamiento donde la situación se tornó más competitiva.

Durante un punto decisivo, Luis Díaz aseguró que el balón había rozado la mesa y, por tanto, debía contar como punto para su equipo. Juan Fernando Quintero apoyó su afirmación y reclamó el punto. Sin embargo, James Rodríguez no estuvo de acuerdo y protestó airadamente diciendo que el balón no había tocado la mesa, y por lo tanto, no era punto. "No tocó", gritó James, insistiendo en su posición.

Dado que el partido estaba siendo grabado, los jugadores decidieron revisar el 'VAR' en un celular para aclarar la situación. Al revisar el video, quedó claro que el balón no había tocado la mesa, lo que dio la razón a James Rodríguez y Camilo Vargas, quienes finalmente ganaron el partido.

"El VAR les regaló un punto a Luis Díaz y Juan Fernando Quintero", comentó James con una sonrisa, destacando el buen humor y la camaradería del grupo pese a la intensidad del juego.

Este incidente, aunque anecdótico, refleja el ambiente de competencia sana y camaradería que reina en la concentración del equipo colombiano. Los jugadores, pese a la seriedad y compromiso con que se preparan para la Copa América, no pierden la oportunidad de disfrutar y crear vínculos más fuertes entre ellos. Estos momentos de recreación son cruciales para mantener un buen ánimo y cohesión en el grupo, factores importantes que pueden influir positivamente en el desempeño del equipo durante el torneo.

El video compartido por la Federación ha sido bien recibido por los aficionados, quienes han expresado su entusiasmo y apoyo al equipo a través de comentarios en redes sociales. La Selección Colombia se presenta como un grupo unido y con un objetivo claro: alcanzar la gloria en la Copa América 2024.

