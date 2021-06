Polémica frase de Gustavo Alfaro: "Una Copa América no me clasifica al Mundial"

El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, quitó hierro este sábado a una posible eliminación en la fase de grupos de la Copa América de 2021 y defendió el rendimiento del equipo, en la víspera del decisivo duelo contra la anfitriona Brasil.



"Una Copa América no me clasifica al Mundial y sí la experiencia que a mí me puede dar, buena o mala, clasificando a cuartos, llegando a la final, siendo campeón o quedando eliminado. Y sé que la experiencia que me llevo es muy rica", dijo el técnico en rueda de prensa.



Ecuador se medirá este domingo a la todopoderosa selección brasileña en el estadio Olímpico de Goiania, con la obligación de obtener un buen resultado para obtener su pase a los cuartos de final del torneo americano.

Lea también: Italia venció a una valiente Austria en el alargue y clasificó a cuartos de la Eurocopa



La Tricolor no ha conseguido ninguna victoria hasta el momento, pues perdió contra Colombia (1-0) y empató después con Venezuela (2-2) y Perú (2-2).



En caso de un empate o una derrota contra la Canarinha, su clasificación dependerá de lo que haga la Vinotinto frente a Perú en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.



Sin embargo, Alfaro aseguró estar "muy feliz con el rendimiento" de sus jugadores.



"Me habían dicho que el jugador ecuatoriano era endeble en su respuesta anímica ante un momento de adversidad y la verdad que yo puedo decir todo lo contrario", expresó.



"Confío plenamente en el corazón de estos muchachos. Me encantaría que los 17 millones de ecuatorianos vivieran adentro lo que están viviendo estos muchachos, desde su dolor cuando no consiguen un resultado hasta la entrega innegociable que tienen por esta camiseta", completó.



Y sentenció: "Yo me siento muy orgulloso del plantel que dirijo".

De interés: Luis Díaz se valoriza por su golazo y Porto le puso millonaria cláusula de salida



Además, declaró que "los fracasos en el fútbol no existen", que "a lo sumo pueden existir frustraciones", ante un posible adiós a la Copa América a las primeras de cambio.



"Fracasar para mí es traicionar las convicciones y lo que tengo claro es que Ecuador en ningún momento traicionó sus convicciones", apuntó.



"Yo analizo rendimientos, no analizo resultados", aseveró y luego añadió que cree que Ecuador merece clasificarse.



Fue entonces cuando puso más en valor la clasificación para el Mundial de Catar 2022 frente a esta edición de la Copa América.



"Sé que la respuesta de los jugadores es la que vine a buscar. Obviamente querríamos otros resultados y por eso estamos convencidos de que vamos a seguir luchando y vamos a poner todo lo que tenemos que poner para tratar de conseguir la clasificación y cortar esa racha de diez victorias consecutivas que lleva Brasil", manifestó.



"Pero honestamente me llevo muchas cosas en el haber, en el debe quizás me lleve la frustración de tal vez no clasificar, pero no me va a quitar mi objetividad de saber la respuesta que tuvieron los jugadores en la dificultad", señaló.



Y los jugadores "me dieron mucho más de lo que yo esperaba", concluyó.