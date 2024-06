Prensa paraguaya en pánico: lo que hablan de Colombia antes del debut en Copa América

A lo largo de la preparación previa de la Copa América, la selección de Paraguay disputó tres amistosos con la necesidad y la urgencia de tener regularidad y ultimar detalles en busca de hacer una buena presentación en Estados Unidos. Sin embargo, el panorama de Daniel Garnero y sus dirigidos no ha sido el esperado a falta de encarar el último compromiso amistoso.

Ante Perú, fue un partido sin muchas opciones y que acabó con un empate sin goles entre peruanos y paraguayos. Luego, enfrentaron en Santiago de Chile a la ‘Roja’, partido en el que cayeron por una gran diferencia de 3-0 y nunca encontraron el rumbo durante los 90 minutos.

Lo último, antes de encarar la Copa América será ante Panamá en condición de visita. Posteriormente, Paraguay emprenderá el viaje a Estados Unidos, en donde tendrán que enfrentarse a su similar de Colombia. Por su parte, los dirigidos por Néstor Lorenzo viven un caso contrario con 22 partidos sin perder y con una plantilla que mete miedo por su capacidad goleadora.

Rivales como Alemania, España, Rumania o Estados Unidos han pasado por una aplanadora como la Selección Colombia y ahora será el turno de Bolivia antes de medirse a Paraguay. La prensa paraguaya, tras los flojos resultados en los amistosos, ya palpitan con mucho negativismo lo que será el comienzo de la Copa América.

¿QUÉ DICE LA PRENSA DE PARAGUAY SOBRE COLOMBIA EN LA COPA AMÉRICA?

En el programa de ABC, varios periodistas analizaron a la albirroja y su camino previo al certamen continental. Hubo un debate sobre el nivel de Paraguay que inició con un panorama gris, “qué es lo que les molesta cuando uno es realista y dice, contra Colombia, ¿qué vamos a jugar con Colombia? Ahora mismo podemos pasar un papelón por todo lo que se vio en estos dos partidos. No se mostró absolutamente nada”.

Sin duda alguna, la diferencia de nivel es abismal y así lo reconocen los paraguayos, “mientras nosotros caemos goleados ante Chile, nuestro rival, Colombia goleó a Estados Unidos paseándose”, dijo otro panelista. Agregaron, “Colombia goleó 5-1 a Estados Unidos, y ahora juega contra Bolivia que también va a ir a golear”.

Dudaron de Daniel Garnero, el entrenador y del grupo de convocados, “probó distintas cosas. Yo quiero creer, y la Copa América va a hacer que me enoje o no con Garnero. Todavía no estoy enojado con Garnero porque creo que está probando, limpiando y descartando muchas cosas. Si no, estamos en el horno. Contra Panamá hay que ganar, pero eso no quita que seamos un plantel de jugadores que no logran hacer un equipo”.

Finalmente, sentenciaron que necesitan dar el paso adelante y cambiar el chip, y si no, “en septiembre estaremos con un panorama negro”. Así las cosas, Paraguay tener a Panamá como su último examen en busca de quedarse con un triunfo antes de la Copa América.