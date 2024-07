Ramón Jesurún y su hijo arrestados en Miami por pelea antes de la final de la Copa América

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún Franco, y su hijo, Ramón Jamil, fueron arrestados por la Policía de Miami-Dade (Florida) tras un incidente ocurrido en el estadio donde tuvo lugar este domingo el caótico partido final de la Copa América entre Argentina y Colombia.



Jesurún, de 71 años, y su hijo, de 43, fueron detenidos aparentemente tras un incidente registrado en un elevador del estadio Hard Rock, al concluir el encuentro en el que Argentina venció 1-0 a Colombia, un encuentro que estuvo marcado por los desórdenes y el caos tras los fallos de seguridad que propiciaron la entrada de miles de seguidores sin entrada.



Ambos enfrentan cargos menores y deben comparecer en la corte de fianzas de Miami-Dade este lunes, según récords judiciales y medios locales.

Lea también: Selección Colombia: decisión oficial de la Federación tras la Copa América



Los detalles sobre el arresto no quedan todavía claros, aunque el medio de comunicación colombiano Publimetro informa que Jesurún tuvo un altercado en el estadio durante la final de la Copa América entre su país y Argentina.

Según informaron las autoridades, Jesurún y su hijo fueron detenidos tras un incidente en un elevador del estadio Hard Rock. Deberán comparecer en la corte de fianzas este mismo lunes en la tarde.

Le puede interesar: Selección Colombia: primer jugador que tiene nuevo club tras Copa América

Por ahora, la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido comunicaciones al respecto. El directivo fue el gran ausente en la ceremonia de premiación y entrega de las medallas al final del partido, pero en ese momento no se conocía el motivo por el cual no estaba presente.