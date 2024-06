Scaloni eligió a Colombia para responder criticas de Mbappé al fútbol de Sudamérica

Lionel Scaloni salió en defensa del fútbol sudamericano tras las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé. Después de que el francés volvió a cuestionar el nivel de los seleccionados de esta parte del mundo, el DT argentino aprovechó para responderle con todo.

Cabe recordar que antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el delantero del Real Madrid ya había cuestionado el nivel de las selecciones de la CONMEBOL. En aquella oportunidad el galo apuntó que Argentina y Brasil no tenían rivales de alto nivel como los elencos europeos.

Allí, Messi le respondió a su colega que las Eliminatorias de Sudamérica eran las más complicadas y que no sabía lo que era competir en La Paz o Barranquilla. Sin embargo, la respuesta final llegó con el título de Argentina en la final ante Francia.

Lea también: Copa América 2024: Scaloni sacude la titular de Argentina con tres cambios ante Chile

Mbappé apuntó hace un par de semanas que la Euro era incluso más difícil que el Mundial, esto en la previa de su estreno con Francia: “Para mí, la Eurocopa es más complicada que la Copa del Mundo; más allá de que en el Mundial hay más presión, aquí todos los equipos se conocen entre sí, jugamos entre nosotros todo el tiempo".

Tras la respuesta de Messi, el siguiente en mandarle un mensaje a Kylian fue Lionel Scaloni. El entrenador de la albiceleste fue consultado en la conferencia de prensa previa al duelo ante Perú por Copa América y aprovechó el ejemplo de la Selección Colombia para cuestionar las palabras del europeo.

“La realidad es que no puede ser una cosa más importante que la otra si no están los mejores. Si juntamos los títulos del mundo con los sudamericanos que no están en la Eurocopa, suman 10 títulos. Colombia es una potencia a nivel futbolístico, Ecuador está muy bien y Paraguay cada vez que va a los Mundiales pone en dificultad a todo el mundo", manifestó el técnico argentino.

Además, el técnico campeón del mundo comparó lo dicho por el francés con las palabras de Mbappé: “Mbappé tiene su opinión y es respetable. Modric dijo lo contrario y es europeo (…) Más allá de todo lo que se diga son selecciones que cuando van al Mundial no solo animan, ganan. Me olvide de Chile, cada vez va al Mundial lo hace muy bien. Son selecciones que no me animaría a decir que no son de las mejores”.

Le puede interesar: Copa América 2024: así quedó la tabla posiciones de cada grupo tras la fecha 1

Por ahora, Colombia espera por su segundo partido en la Copa América 2024. El combinado nacional ganó con solvencia ante Paraguay y de salir victorioso ante Costa Rica conseguirá su tiquete a cuartos de final.