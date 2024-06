Scaloni pone mano dura: los tres jugadores que descartaría en Copa América

La selección de Argentina enfrentó en la Fecha FIFA a su similar de Ecuador en el penúltimo encuentro antes de afrontar la Copa América en Estados Unidos. Justamente, en ese encuentro, se pudo confirmar, que, Marcos Acuña, quien llegó tocado a la concentración, tuvo 90 minutos de acondicionamiento en el encuentro, en el que brilló y no tuvo problemas físicos.

Sin embargo, para Lionel Scaloni, Marcos Acuña no estaría en óptimas condiciones para la Copa América. El estratega campeón del mundo citó a 29 jugadores, y tendrá que descartar a tres futbolistas. Lionel Messi, que ha tenido varias lesiones últimamente, no tendría problemas y sería titular en el certamen, pese a que no actuó como inicialista en el amistoso contra Ecuador.

Lionel Messi podría ser titular para tener más regularidad ante Guatemala en el último examen antes de la Copa América. Scaloni sabe que tendrá que descartar a tres jugadores, y tal vez el encuentro disputado ante Ecuador podría cambiar drásticamente su opinión.

De hecho, antes de que se jugara el primer amistoso ante Ecuador, Bolavip Argentina había revisado a los posibles descartes de Lionel Scaloni, en el que aparecía el nombre de Marcos Acuña, por haber llegado justico a la concentración. El lateral del Sevilla disputó los 90 minutos, y, lejos de estar mal físicamente, dejó grandes impresiones.

¿CUÁLES SERÍAN LOS DESCARTES DE ARGENTINA?

El primer jugador mundialista que no estaría dentro de los planes de Lionel Scaloni sería Germán Pezzella, su salida de la lista definitiva pasa porque no ha estado del todo bien físicamente, y además, debe asegurar su futuro entre Real Betis y River Plate. Contra Ecuador, el zaguero no estuvo dentro de los suplentes ni titulares. Evidentemente, la pareja de centrales ya está definida con Cristian Romero y Lisandro Martínez.

Se habla de la posibilidad de Marcos Acuña de dejar la convocatoria por no estar en condiciones y al llegar justo a Estados Unidos. Su partido ante Ecuador haría cambiar esa decisión, y, quien podría salir en esa zona izquierda sería Valentín Barco de poca regularidad. En la defensa, Leonardo Balerdi también podría ser uno de los descartados.

En la zona ofensiva, Ángel Correa podría ser el sacrificado, pues vale la pena recordar que el jugador del Atlético de Madrid fue tenido en cuenta en el Mundial tras descartar a otros jugadores por lesiones. Si no es Correa, podría ser Valentín Carboni, jugador joven que ha hecho procesos en las juveniles, pero que ha encantado en la concentración. El 15 de junio se sabrá la decisión final de Lionel Scaloni.