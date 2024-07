Lorenzo confirmó las claves de Colombia para ganarle la final a Argentina

Tras hablar sobre lo que podría darse en el partido, el DT habló sobre las posibilidades de su futuro. El entrenador afirmó que sin importar el resultado hay un plan claro para lo que sigue en la Eliminatoria: “Lo que pase mañana no afecta en nada el proceso, mucho en cuanto a conseguir un logro importante, pero nada en cuanto al proceso de crecimiento y el camino al Mundial. Cuando firme el contrato era ir al Mundial, después nos propusimos competir lo más que pudiéramos y hoy estamos en una final y sería hermoso coronar”.

Allí, el entrenador también hizo referencia a los hinchas y la manera como se viene construyendo la comunión entre el equipo y la afición: “No hay hincha más alegre y más fanático. Me gustaría que no sea una sorpresa llegar a una final, que no sea un premio del cielo, que no haya que esperar tanto, estar ahí arriba siempre. El grupo está bien, hay futuro, hay muchos jugadores jóvenes que van a darle mucho a la selección”.