Selección Colombia: el plan de Lorenzo para derrotar a Costa Rica en la Copa América

La Selección Colombia está lista para enfrentar este viernes 28 de junio a Costa Rica en partido de la fecha 2 del grupo D en la Conmebol Copa América.

El equipo nacional afrontará el compromiso con el objetivo de sumar una nueva victoria para asegurar la primera posición de la zona y además la clasificación a los cuartos de final.

Previo al partido, el director técnico Néstor Lorenzo dio detalles del plan que está diseñando para superar el esquema defensivo de Costa Rica.

"En eso tenemos que trabajar muy bien. Pero es como cualquier otro rival, pensar en qué puede llegar a proponer para incomodarnos y Alfaro conoce bien a Colombia y sí, es una ventaja para él, pero también nosotros hemos hecho la lectura de lo que él ha venido haciendo", dijo el seleccionador nacional.

Lorenzo también destacó la juventud y energía de Costa Rica.

"Costa Rica es un equipo joven, con mucha energía, habrá que tener paciencia y tratar de ver dónde está la diferencia. No es un equipo fácil, va a ser un partido duro para nosotros", afirmó.

Finalmente, el entrenador de la Selección Colombia aseguró que en Colombia no se subestima a Costa Rica y anticipó que será un equipo que le dará mucho trabajo.

"Nosotros no lo subestimamos. Si estuviera seguro de que se va a defender no me preocuparía, me preocupa lo otro, lo que pueda hacer con la pelota. Es un equipo que nos va a dar lucha y va a competir en todos los sectores del campo", puntualizó.