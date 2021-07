Selección Colombia: tres aspectos a mejorar de cara a las Eliminatorias

La Copa América es cuestión del pasado. La Selección Colombia que dirige Reinaldo Rueda ahora se enfocará en lo que serán las Eliminatorias sudamericanas y su próximo duelo ante Bolivia y Chile. La 'Tricolor' pasará la página, pero analizará lo sucedido para mejorar aspectos negativos.

Según lo ocurrido, los detalles fuertes que Rueda tendrá que trabajar son la defensa -en especial en los primeros minutos del partido-, la mentalidad y el ataque. Si potencia esto, el entrenador sabe que el equipo nacional podría caminar muy bien rumbo a Qatar 2022.

Puede ver: Lo bueno, lo malo y la sorpresa de la Selección Colombia en la Copa América 2021

LA DEFENSA EN LOS PRIMEROS MINUTOS

Desde la era Carlos Queiroz, Colombia no ha podido estar plenamente concentrada en el inicio de los compromisos. A veces sabe manejar los tiempos, en otras ocasiones se desestabiliza emocionalmente y hay una clara muestra de desconcentración. El trabajo debe ser desde el mediocampo de recuperación, hasta los dos centrales, que han mostrado nerviosismo en el juego.

EL ATAQUE CON POCOS GOLES

Luis Díaz es la fórmula, esto ya lo conocemos. El artillero marcó la diferencia en la Copa América, pero él no es goleador. El jugador debe ser mejor acompañado. Duván Zapata y Luis Fernando Muriel no están finos como en el Atalanta, ambos se atropellan, además la definición de los dos no es la mejor. Por ende, este es un tema para revisar sí o sí.

Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré, en cambio, tienen características complementarias, mayor jerarquía, mejor trabajo táctico y más temperamento a la hora de enfrentarse a defensas fuertes.

Lea también: Para la historia: Colombia ha ganado cinco veces el tercer lugar de Copa América

MENTALIDAD FRAGIL

Se vio en varias ocasiones. Tal vez los dos primeros ítems mencionados son producto de este detalle. Ante Brasil, más allá de la polémica arbitral, el equipo se vio débil al no poder aguantar el empate, que después terminó por ser gol al último minuto de la 'canarinha'.

Aunque la mayor muestra de debilidad mental fue ante Argentina: gol casi de camerino y una tanda de penales para el olvido. EL arquero Emiliano Martínez se comió a los colombianos y les ganó de 'boquilla' a Mina, Davinson y Cardona. Los dos únicos que no fallaron fueron Cuadrado y Borja, este último con gran dosis de carácter.