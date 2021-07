Siguen los reconocimientos: Luis Díaz, jugador revelación de la Copa América

Actualmente está en el Porto de Portugal y esta temporada marcó goles y ayudó a su equipo a brillar en la Champions League, máximo certamen a nivel de clubes donde el conjunto portugués llegó hasta los cuartos de final.

Díaz, con 24 años, sabe que le falta mucho por mejorar. Por ahora, las ofertas no faltan para cambiar de aires lo más pronto posible a un equipo con mayor protagonismo donde pueda brillar más. No obstante, no se conoce nada al respecto.

Reinaldo Rueda, seleccionador de Colombia, sabe lo importante que es Luis Díaz para el equipo nacional, por eso intentará rodearlo de la mejor manera para que en las Eliminatorias sudamericanas se convierta en la clave de la 'Tricolor' en busca de la clasificación al Mundial de Qatar 2022.