Técnico de Paraguay hace advertencia a Colombia antes de la Copa América

La Copa América 2024 ya tiene todo listo para recibir a las 16 selecciones que se disputarán el título más importante del continente en Estados Unidos. El torneo arrancará el próximo 20 de junio, y entre los partidos más esperados está el enfrentamiento entre Colombia y Paraguay, que se llevará a cabo el 24 de junio en el NRG Stadium de Houston. Este grupo también cuenta con la presencia de Costa Rica y Brasil, prometiendo un inicio lleno de emoción y competencia.

La Selección de Paraguay se encuentra en plena preparación para la cita continental, con Perú como su primer examen. Bajo la dirección del técnico Daniel Garnero, el equipo se ha movilizado para afinar estrategias y definir los jugadores clave para el encuentro amistoso que se jugará el viernes 7 de junio a las 20:30 h en el estadio Monumental de Lima.

Durante la sesión vespertina de este miércoles, los jugadores paraguayos iniciaron con una entrada en calor, seguida de ejercicios de movimiento general y coordinación, juegos de velocidad y rondos de tenencia, todo bajo la supervisión del preparador físico Darío Acevedo.

Posteriormente, el DT Daniel Garnero, junto a su asistente Andrés San Martín, dirigieron trabajos tácticos y tareas de definición, mientras los porteros realizaron labores específicas con el preparador de arqueros Facundo Espina. La sesión contó con la presencia del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, acompañado por el vicepresidente Óscar Zaputovich y Jorge Cáceres del Departamento de Selecciones.

La advertencia a otras selecciones

En atención a los medios, el técnico Daniel Garnero se mostró confiado y lanzó una advertencia a sus rivales, incluyendo a Colombia. "La verdad es que somos competidores, yo no puedo imaginarme empezar a competir en un torneo y no llegar a lo más alto. Nuestro objetivo va a ser jugar siete partidos. Será difícil, no tengo duda, tenemos una zona muy complicada, pero si podemos convencernos y encontrar un funcionamiento con la calidad de futbolistas que tenemos en estos amistosos, vamos a llegar de buena manera y competir al máximo nivel", afirmó Garnero con determinación.

El optimismo no es exclusivo del entrenador. El delantero Adam Bareiro también expresó su confianza en el equipo durante una charla con los medios. "Estamos en un grupo complicado, pero tenemos que estar a la altura, porque si hacemos bien las cosas, pasando de fase ya podemos soñar con todo. Estoy con las mejores expectativas, con ganas de aportar desde donde me toque y ya mentalizado en lo que van a ser estos tres amistosos y la Copa América", señaló Bareiro.

Paraguay se presenta como un equipo bien preparado y con altas expectativas para la Copa América. El enfrentamiento contra Colombia será una prueba temprana pero crucial para medir su nivel y ambiciones. Con un técnico decidido y jugadores motivados, la Albirroja promete dar batalla en cada encuentro, con la mirada fija en alcanzar la cima del torneo continental.