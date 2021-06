Tité explotó contra la Copa América por las multas que le impuso Conmebol

El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', se mostró este sábado molesto con la multa de 5.000 dólares que le impuso la Conmebol por criticar la "desastrosa" organización de la Copa América, que se decidió jugar en Brasil en el último momento y con la pandemia de la covid fuera de control en el país.



El técnico evitó pronunciarse sobre el asunto en un primer momento, pero posteriormente, se manifestó cuando fue preguntado sobre el mal estado del césped de algunos de los estadios donde se disputa el torneo, algo contra lo que también ha cargado públicamente.

"Si voy a hablar de que el campo está mal, voy a ser multado. Si voy a hablar de que (la organización de la Copa América) fue un desastre, voy a ser multado. No voy a hablar", sentenció un Tite irritado, en la rueda de prensa previa al partido contra Ecuador, en el estadio Olímpico de Goiania.



La comisión disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió sancionar a Tite por unas declaraciones que dio el pasado 12 de junio, en la víspera de la inauguración del certamen, y en las que afirmó que la Copa América fue organizada de manera "desastrosa".



Para terminar su intervención, el técnico de la Canarinha lanzó este sábado una advertencia dirigida implícitamente a la máxima autoridad del fútbol sudamericano: "No va a estar bien el Maracaná, muy poco tiempo".



Tite se refirió de esta forma al cambio parcial de algunas áreas del césped del templo carioca que ha impulsado esta semana la Conmebol de cara a la final de la Copa América, prevista para el próximo 10 de julio.

El césped del Maracaná ya venía siendo objeto de críticas por parte del técnico del Flamengo brasileño, Rogério Ceni.



Por otro lado, Tite se ha quejado en más de una ocasión del "lamentable" estado de al menos dos de las cinco canchas donde se juega esta Copa América: el Mané Garrincha de Brasilia y el Nilton Santos de Río de Janeiro.



De hecho, según la prensa local, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha solicitado a la Conmebol un cambio de sede para su partido de cuartos de final, previsto inicialmente en el Nilton Santos y que podría acabar disputándose en el Arena Pantanal de Cuiabá.



Sin embargo, el cambio exige un nuevo desafío logístico para esta controvertida Copa América de Brasil 2021 y el visto de su rival, que será el cuarto clasificado del grupo A, una vez que la Canarinha ya tiene asegurada la primera plaza en el B.