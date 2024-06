Uruguay sentenció a un histórico para la Copa América: "no lo esperaba"

Poco a poco, las 16 selecciones participantes en la Copa América empiezan a ultimar detalles de cara a lo que será la competencia. El 20 de junio iniciará el camino de los combinados nacionales en busca del título y Uruguay espera desbancar a Argentina, que es la actual campeona del certamen continental.

Marcelo Bielsa hizo oficial la lista de 16 jugadores que afrontarán en primera instancia, el reto de la Fecha FIFA ante México. En esa convocatoria, el ‘Loco’ dejó a varios jugadores importantes como lo son Luis Suárez, Ronald Araújo, Federico Valverde, recientemente campeón de Europa, entre otras bajas.

Sin embargo, aunque faltan solo diez jugadores por convocar para la Copa América, ya se conocieron tres bajas que tendrá Marcelo Bielsa, dos de ellos por retiros sorpresivos. El primero fue Fernando Muslera, quien oficializó su adiós del cuadro celeste, sumado a Edinson Cavani por la misma razón. El tercero tras el golero y el delantero es Sebastián Coates, pero, no por un retiro del combinado nacional.

Sebastián Coates suena para regresar a Sudamérica con opciones de Boca Juniors o Nacional de Uruguay. Mientras juega en Sporting de Lisboa, el defensor central está cerca de cambiar de aires y ponerle paulatinamente, el fin a su carrera como futbolista. Sin duda alguna, la no convocatoria a la selección celeste es un portazo que puede indicar el futuro del zaguero.

A sus 33 años, Sebastián Coates esperaba tener lugar en el combinado nacional, y tal vez despedirse a lo grande de su respectiva selección. Esto no será posible, tras la negativa de Marcelo Bielsa que tomó por sorpresa al capitán del Sporting de Lisboa.

¿CÓMO RECIBIÓ LA NO CONVOCATORIA SEBASTIÁN COATES?

Sebastián Coates puede ser un gran líder para Uruguay en esta Copa América. El central charrúa reveló en el programa uruguayo De Fútbol se Habla Así que, “sinceramente no lo esperaba porque, cuando en su momento hablé con Bielsa, él me dejó claro que no iba a contar conmigo. Son cosas del fútbol también, estuve muchos años en la Selección y fui muy feliz, ahora me toca apoyar desde afuera y obviamente le deseo lo mejor”.

Además, el zaguero central continuó, “fueron razones futbolísticas, después se pueden compartir o no, pero son sus razones, él es el entrenador y quien decide quién va a la selección es él”. Marcelo Bielsa convocó a 16 jugadores y pronto dará a conocer los diez restantes Entre ellos, seguramente estarán Luis Suárez, Ronald Araújo y Federico Valverde, pero lo que está escrito es que Sebastián Coates no entra en los planes del estratega argentino.