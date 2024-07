[Video] Apaguen todo: genialidad de James y golazo de Luis Díaz para el 3-0

Colombia, con goles de Jhon Córdoba, James Rodríguez de penalti y Luis Díaz, golea por 3-0 este sábado a Panamá al término de la primera mitad del tercer partido de cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos.



El delantero del Krasnodar cabeceó un córner cobrado por el 10 cafetero, que marcaría poco después de penalti provocado por el portero panameño tras derribar dentro del área a Jhon Arias.

El gol de Luis Díaz con asistencia de James:

El exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich y Everton firmaría su segunda asistencia del encuentro, la quinta en lo que va de torneo, al filo del descanso, en una falta sacada rápidamente para Luis Díaz, quien definió por alto ante la media salida de Orlando Mosquera.

Esto deja claro que tanto James como todos los jugadores colombianos están en su mejor momento, lo que claramente se han creído y por eso, están cada vez más cerca de llegar a la final y como una selección invicta.

James, que no estaba viviendo un buen presente en São Paulo, se volvió rápidamente viral en el mundo, pues no suficiente con su gol, le dio una clase de viveza, experiencia y calidad a sus rivales, quienes no pensaron que lanzaría la pelota de esta forma a Lucho, que es el hombre a seguir en este equipo.